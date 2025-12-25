Энергетики и вино по биометрии. Как в России будут продавать вино онлайн

В России планируют запустить эксперимент с онлайн-продажей вина в 2026 году

В 2026 году в России могут запустить эксперимент по онлайн-продаже российского вина с доставкой. Покупателей планируют проверять по биометрии и паспорту, а каждую бутылку учитывать на электронной платформе для контроля оборота алкогольной продукции в России — ЕГАИС. Властям предстоит изменить законодательство и отладить цифровую инфраструктуру, но в перспективе онлайн-канал может занять до 10% рынка алкоголя и обелить рынок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Что предстоит сделать

Минцифры планирует начать пилот по дистанционной продаже российского вина во втором–третьем кварталах 2026 года. Перед этим в России обкатают пилотный проект по дистанционной продаже энергетиков. На этой категории государство проверит логистику, доставку, подтверждение возраста по биометрии и работу курьеров.

Помимо этого для запуска эксперимента по дистанционной продаже вина власти также собираются подготовить нормативную базу и запустить технические решения на стороне онлайн-ретейлеров и курьерских служб, рассказал замглавы министерства Олег Качанов.

«Необходимо сформировать нормативную рамку: запрет на онлайн-торговлю алкогольной продукцией закреплен в 171-ФЗ. Кроме того, на продажу алкоголя распространяется еще ряд ограничений по времени и месту продажи. Они также будут учтены в рамках пилотного проекта», — сообщили «Газете.Ru» в центре биометрических технологий (ЦБТ).

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов напоминает, что сейчас онлайн-продажа алкоголя прямо запрещена и параметры эксперимента еще только обсуждаются.

«Законодательных параметров эксперимента по дистанционной продаже вина пока нет», — отметил Алтухов в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению российского винодела, основателя компании «Дом Захарьиных» Валерия Захарьина, в перспективе стране понадобится отдельный закон об онлайн-торговле алкоголем.

«В России нужно будет принять отдельный федеральный закон, регламентирующий новый формат торговли алкоголем и фиксирующий требования к участникам рынка: лицензии, сбор данных, сертификация площадок», — считает он.

Как будет работать онлайн-продажа российского вина

Ключевым элементом эксперимента станет многоуровневая цифровая проверка покупателя и полная прослеживаемость каждой бутылки.

«Пилот по онлайн-торговле вином должен повторять действующие розничные нормы — ограничение времени продажи, место, возраст и реализацию через ЕГАИС. Главное отличие в том, что возраст покупателя проверяет автоматизированная система с точностью 99,99%, что надежнее и исключает человеческий фактор», — пояснили «Газете.Ru» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Схема работы онлайн-продажи вина в упрощенном виде будет выглядеть так:

Заказ. Покупатель выбирает вино у онлайн-ритейлера или на маркетплейсе и подтверждает возраст по биометрии через ЕБС — либо по шаблонам, сданным в приложении «Госуслуги Биометрия», либо по подтвержденной биометрии из банка или при выездной регистрации.

Справка ЕБС (Единая биометрическая система) — это государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Среди них бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других. Каждый пользователь самостоятельно управляет своими данными. На портале «Госуслуг» можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы. 2. Проверка и учет. Система сверяет данные покупателя, убеждается, что ему есть 18 лет, и одновременно проводит бутылку через ЕГАИС: продукция резервируется и учитывается на виртуальном складе, продажа в запрещенное время блокируется автоматически.

Справка ЕГАИС — это электронная платформа для контроля оборота алкогольной продукции в Российской Федерации, которая функционирует в РФ с 2015 года. 3. Доставка и выдача. При получении заказа проверка повторяется. Пользователь будет подтверждать возраст по биометрии на двух этапах: при формировании заказа и его получении. При этом, чтобы убедиться, что покупку получает именно тот, кто заказывал, могут использоваться дополнительные инструменты, а именно протокол Bluetooth Low Energy (BLE): курьер будет сканировать устройство пользователя при выдаче заказа. 4. Фиксация продажи. После успешной идентификации данные о реализации в режиме реального времени уходят в ЕГАИС, каждая проданная бутылка отражается в системе.

«Для потребителей процесс будет простым и быстрым, без лишних барьеров: достаточно один раз пройти регистрацию, а затем подтверждать возраст и личность при оформлении заказа и при его получении», — сказал «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Можно ли обмануть биометрию

Эксперты уверены, что россияне не смогут обмануть биометрическую проверку.

«Точность распознавания алгоритмов Единой биометрической системы выше 99,99%. Современные алгоритмы имеют исключительно низкие показатели ошибок ложного допуска и ложного отказа — значительно лучше, чем у человека (операциониста банка или кассира). Уровень надежности биометрических алгоритмов иллюстрирует практика применения биометрии в платежных операциях. На сегодняшний день с помощью биометрии в России оплачено более 170 млн покупок. При этом число мошеннических операций и ошибочных транзакций равно нулю», — констатировал представитель ЦБТ.

close Пресс-служба Сбера

Депутат Алтухов отметил, что теоретически обойти биометрическую систему при дистанционных продажах сложно. Парламентарий пояснил, что двойная проверка останется — паспорт все равно проверят при доставке товара.

Даже если гипотетически удастся обойти биометрию онлайн (например, с помощью дипфейка, что маловероятно для рядового покупателя), курьер на точке выдачи обязан проверить паспорт, предупредил Алтухов.

«Без подтверждения возраста через биометрию алкоголь вам не отдадут. Использовать чужую биометрию вряд ли получится. Для этого нужен не только доступ к чужой учетной записи на портале Госуслуг (что само по себе незаконно), но и физическое присутствие этого человека при получении заказа с его паспортом. Это делает схему бессмысленной. Основные риски, на мой взгляд, связаны не с технологическими «дырами», а с мелкими коррупционными схемами (сговор с курьером) или с покупкой алкоголя совершеннолетними лицами для несовершеннолетних (что является проблемой и в офлайн-торговле)», — подчеркнул Алтухов.

Как изменится рынок

По оценкам экспертов, в конечном счете на онлайн-продажи алкоголя в России может приходиться до 10% общих продаж спиртосодержащих напитков.

«Открытие онлайн-витрины для российского вина станет значимым для производителей: доступ к покупателям получат даже те небольшие предприятия, которые в силу ограниченного объема производства представлены чаще всего лишь в одном-двух локальных магазинах. Если говорить о возможной перспективе, то как показывает мировой опыт, на долю онлайн-канала при продаже алкогольной продукции может приходится 6-10% от объема рынка», — уверены в АКИТ.

Сегодня значительная часть российских вин в федеральную розницу просто не попадает.

«По оценкам участников отрасли, до половины продукции малых и средних хозяйств уходит в обход крупных сетей — через собственные винотеки и дегустационные залы, рестораны, бары, ярмарки и выставки. Требования федерального ритейла по объемам поставок, маркетинговым бюджетам и логистике часто просто неподъемны для небольших производителей, поэтому для многих выход на полки сетей остается практически недостижимым», — пояснил в интервью «Российской газете» руководитель по развитию премиального винного портфеля Luding Group Владимир Косенко.

В АКИТ добавили, что в этих условиях онлайн-формат может стать для виноделен реальной альтернативой классической рознице.

По мнению ассоциации, легализация дистанционной продажи позволила бы малым хозяйствам напрямую выходить к покупателю, минуя жесткие сетевые фильтры.

Интернет-канал дает возможность показать полный ассортимент, быстрее реагировать на спрос и расширять географию продаж, включая удаленные регионы, где федеральные сети либо слабо представлены, либо почти не работают с российским вином, подчеркнули в ассоциации.

«Для небольших виноделен это не просто вопрос удобства, а вопрос выживания. Онлайн-продажи помогают снизить часть издержек, которые возникают при работе с крупными ритейлерами, и открывают доступ к аудитории по всей стране. Покупатели получают прямой доступ к винам из разных регионов, а производители — возможность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами без критической зависимости от решений нескольких федеральных сетей», — отметил эксперт алкогольного рынка, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский в колонке для журнала «Эксперт».

close barmalini/Shutterstock/FOTODOM

Кроме этого ЦБТ считает биометрию эффективным инструментом для «обеления» рынка дистанционной доставки алкоголя. Объем «серого» рынка онлайн-доставки, по некоторым оценкам, достигает 100 млрд рублей. При доставке «в серую» контроль качества и безопасности продукции невозможен.

Представитель ЦБТ уверен, что эксперимент сформирует для российских виноделов новый канал сбыта. Часть оборота сможет выйти из «серой» онлайн-зоны в легальный сегмент.

В настоящее время онлайн-продажи алкоголя разрешены более чем в 60 странах.

«Мировой опыт дистанционной продажи алкоголя показывает, что модель покупок в странах, где алкоголь можно приобрести в интернете, действительно отличается значительно более высоким средним чеком и более осознанным выбором продукции. Для нашей страны введение этого эксперимента — не просто техническое новшество, а глубокая экономическая и социальная перестройка целого сектора экономики, который до сих пор оставался в тени», — подчеркнул участник рынка Захарьин.

Если эксперимент с биометрией окажется успешным, россиян ждет безопасный канал покупки алкоголя онлайн, а рынок — крупнейшее за десятилетия изменение правил игры.