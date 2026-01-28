Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

В России предупредили о лазейке для Киева при подписании мира

Политолог Васильев: два мирных договора помогут Киеву найти лазейки по вопросу Донбасса
Romina Amato/Reuters

Вариант с подписанием двух мирных договоров между Украиной и США и отдельно между США и Россией позволит Киеву найти лазейки для отказа от вывода войск с территории Донбасса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Киев сейчас пытается усидеть на двух стульях, чтобы и гарантии безопасности от Соединенных Штатов получить, и с территории Донбасса войска не выводить. Однако для России это принципиальный вопрос, поэтому тут Украине может помочь хитрость в виде двух отдельных договоров о мире. Два договора потенциально предоставят лазейки для отказа от вывода войск с территории Донбасса», — сказал Васильев.

Кроме того, если что-то произойдет внутри США и сменится политическая власть, подобный формат гораздо легче будет расторгнуть, чем трехсторонний договор между Украиной, США и Россией, пояснил американист.

«Вряд ли Киев пойдет на вывод войск из Донбасса, потому что на сегодняшний день внутриполитическая обстановка на Украине не позволит этого сделать. Данное решение полностью подорвет доверие к власти и создаст кризис», — заключил Васильев.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил изданию «Европейская правда», что 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США, и отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией.

Ранее в России объяснили, для чего Киеву нужны два мирных соглашения.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!