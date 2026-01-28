В России предупредили о лазейке для Киева при подписании мира

Вариант с подписанием двух мирных договоров между Украиной и США и отдельно между США и Россией позволит Киеву найти лазейки для отказа от вывода войск с территории Донбасса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Киев сейчас пытается усидеть на двух стульях, чтобы и гарантии безопасности от Соединенных Штатов получить, и с территории Донбасса войска не выводить. Однако для России это принципиальный вопрос, поэтому тут Украине может помочь хитрость в виде двух отдельных договоров о мире. Два договора потенциально предоставят лазейки для отказа от вывода войск с территории Донбасса», — сказал Васильев.

Кроме того, если что-то произойдет внутри США и сменится политическая власть, подобный формат гораздо легче будет расторгнуть, чем трехсторонний договор между Украиной, США и Россией, пояснил американист.

«Вряд ли Киев пойдет на вывод войск из Донбасса, потому что на сегодняшний день внутриполитическая обстановка на Украине не позволит этого сделать. Данное решение полностью подорвет доверие к власти и создаст кризис», — заключил Васильев.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил изданию «Европейская правда», что 20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США, и отдельно Соединенные Штаты подпишут документ с Россией.

