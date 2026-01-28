Размер шрифта
В Кремле прокомментировали ход переговорного процесса по Украине

Песков: Россия открыта для переговорного процесса по Украине
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в переговорах по Украине есть прогресс.

«Тот факт, что на экспертном уровне обсуждается набор сложных тем, связанных с урегулированием, можно считать прогрессом. [Дальнейший ход] будет зависеть от конструктивизма собеседников. РФ открыта для переговорного процесса», — пояснил Песков.

До этого агентство Reuters писало, что США не указывают украинским властям, что должно быть в мирном соглашении. Появившееся предположение о том, что Вашингтон пытается принудить Киев пойти на территориальные уступки в сделке с Россией, включая отказ от Донбасса, «вводит в заблуждение».

Накануне газета Financial Times сообщила, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но только при условии, что она согласится на мирную сделку, которая, вероятно, будет включать территориальные уступки.

В этот же день заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла сообщение газеты Financial Times о том, что США выдвигают Украине подобные условия. По словам представительницы американской администрации, единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон конфликта для заключения соглашения.

Ранее сообщалось, что в Раде непублично говорят о готовности к компромиссам по Донбассу.
 
