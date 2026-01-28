LG подала заявку на регистрацию нового бренда в России

Южнокорейская LG Electronics, приостановившая поставки своей продукции в Россию в 2022 году, подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда Express Fill. Это следует из данных ведомства, которые изучило РИА Новости.

Согласно материалам Роспатента, под новым брендом компания планирует продвигать в России широкий перечень продукции, включая бытовую технику, оборудование для промышленного производства, а также приборы для оснащения кухонь.

LG Electronics объявила о полном прекращении поставок в Россию в марте 2022 года. При этом российское юридическое лицо компании продолжает работу. По данным сервиса Rusprofile, по итогам 2024 года его выручка выросла на 13% и достигла 41 млрд рублей, тогда как чистая прибыль сократилась на 22% — до 2,6 млрд рублей.

Еще в марте прошлого года The Korea Times сообщала, что крупные южнокорейские корпорации, включая LG Electronics, Hyundai Motor и Samsung Electronics, рассматривают возможность возвращения на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и отмены антироссийских санкций. В издании отмечали, что Россия остается значимым рынком с устойчивым спросом на корейскую продукцию и играет роль логистического хаба между Европой и Центральной Азией.

Ранее американский автопроизводитель Ford подал в России три заявки на регистрацию своих товарных знаков.