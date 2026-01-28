Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции. Пост об этом появился в его аккаунте в соцсети X.

«Мы не будем отправлять деньги в Украину — лучше они останутся в венгерских семьях, чем в ванной украинского олигарха», — написал он.

Также политик заявил, что не допустит запрета на импорт российской нефти и газа. По его словам, без этого не будет снижения коммунальных расходов и доступной энергии для венгерских семей.

Кроме того, Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в течении двух лет. По его мнению, этот попирает законы ЕС.

24 января Орбан заявил, что Украина активно вмешивается в выборы и угрожает Венгрии. По его мнению, Киев хочет получить финансовые средства и как можно быстрее «прибиться» к Евросоюзу. Однако премьер подчеркнул, что у Будапешта есть право сказать «нет».

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» избрала Орбана в качестве кандидата от фракции на пост главы правительства на грядущих выборах. В голосовании также будут участвовать Петер Мадьяр от «Партии уважения и свободы», Ласло Тороцкаи от фракции «Наша Родина», Гергей Ковач от «Партии двухвостой собаки», Клара Добрев от «Демократической коалиции» и Имре Комьяти от «Венгерской социалистической партии».

Ранее Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Евросоюз.