Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Орбан заявил, что Венгрия не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции

Орбан: Венгрия не будет отправлять деньги Украине
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет отправлять деньги Украине из-за коррупции. Пост об этом появился в его аккаунте в соцсети X.

«Мы не будем отправлять деньги в Украину — лучше они останутся в венгерских семьях, чем в ванной украинского олигарха», — написал он.

Также политик заявил, что не допустит запрета на импорт российской нефти и газа. По его словам, без этого не будет снижения коммунальных расходов и доступной энергии для венгерских семей.

Кроме того, Орбан выступил против вступления Украины в Евросоюз (ЕС) в течении двух лет. По его мнению, этот попирает законы ЕС.

24 января Орбан заявил, что Украина активно вмешивается в выборы и угрожает Венгрии. По его мнению, Киев хочет получить финансовые средства и как можно быстрее «прибиться» к Евросоюзу. Однако премьер подчеркнул, что у Будапешта есть право сказать «нет».

Парламентские выборы в Венгрии запланированы на 12 апреля.

Правящая партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» избрала Орбана в качестве кандидата от фракции на пост главы правительства на грядущих выборах. В голосовании также будут участвовать Петер Мадьяр от «Партии уважения и свободы», Ласло Тороцкаи от фракции «Наша Родина», Гергей Ковач от «Партии двухвостой собаки», Клара Добрев от «Демократической коалиции» и Имре Комьяти от «Венгерской социалистической партии».

Ранее Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Евросоюз.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Могут ли запретить мессенджер на совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!