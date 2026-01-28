Япония может оказать помощь США у берегов Тайваня в случае необходимости

Правительство Японии может применить военную силу, если в ходе чрезвычайной ситуации у берегов Тайваня армия США окажется под ударом. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает агентство Kyodo.

«Наш союз с США рухнет, если участвующие в таких совместных действиях американские войска подвергнутся нападению, а Япония убежит, ничего не делая», — сказала она.

Агентство напомнило, что законодательство Японии разрешает направлять Силы самообороны для спасения своих граждан только с согласия властей той страны, где они находятся.

В ноябре прошлого года Такаити заявила, что Япония развернет силы самообороны, если Китай попытается установить контроль над Тайванем.

По данным Bloomberg, Япония возводит ракетные батареи, радары и склады боеприпасов на островах архипелага Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы против Тайваня.

В конце декабря официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

Ранее Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем.