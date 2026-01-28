Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

Япония может оказать помощь США у берегов Тайваня в случае необходимости

Премьер Такаити: Япония может оказать помощь США у берегов Тайваня
Kim Kyung Hoon/Reuters

Правительство Японии может применить военную силу, если в ходе чрезвычайной ситуации у берегов Тайваня армия США окажется под ударом. Об этом заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити, передает агентство Kyodo.

«Наш союз с США рухнет, если участвующие в таких совместных действиях американские войска подвергнутся нападению, а Япония убежит, ничего не делая», — сказала она.

Агентство напомнило, что законодательство Японии разрешает направлять Силы самообороны для спасения своих граждан только с согласия властей той страны, где они находятся.

В ноябре прошлого года Такаити заявила, что Япония развернет силы самообороны, если Китай попытается установить контроль над Тайванем.

По данным Bloomberg, Япония возводит ракетные батареи, радары и склады боеприпасов на островах архипелага Рюкю из-за угрозы применения Китаем силы против Тайваня.

В конце декабря официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Пекин стремится приложить усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако оставляет за собой право принять необходимые меры. По его словам, если силы, выступающие за независимость Тайваня, пересекут красную линию, то у китайской армии не останется иного выбора, кроме как «принять решительные меры».

Ранее Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!