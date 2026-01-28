Размер шрифта
Матвиенко предупредила «Почту России» о скором «бегстве» всех сотрудников

Матвиенко: если не решать проблемы «Почты России», все сотрудники разбегутся
РИА Новости

Проблемы в работе «Почты России», особенно в сельских отделениях, нельзя оставлять нерешенными, иначе в скором времени все сотрудники этого предприятия разбегутся. Об этом в ходе пленарного заседания Совета Федерации РФ заявила председатель палаты Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

В ходе заседания первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов рассказал о системных проблемах в работе «Почты России».

«Ну, так нельзя, ну, невозможно. <...> Иначе скоро все там разбегутся. Зарплаты - маленькие, условия - [плохие], ну и так далее», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что в особенности вызывают беспокойство отделения почты в селах, малых городах и районах. По словам председателя Совфеда, она обратилась к вице-спикеру Совета Владимиру Якушеву с просьбой подключиться к данной теме.

Среди проблем «Почты России», которые не решались годами, — низкие зарплаты, облупившиеся стены и вынужденные меры по продаже всего, от консервов до страховок. Многие отделения оказываются в ситуации, когда возникает необходимость повесить на двери листочек: «Почта временно закрыта». При этом допускается перспектива закрытия их «навсегда». Что происходит с «Почтой России» и почему она по-прежнему нужна людям — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Почта России» возобновила прием посылок африканских стран.
 
