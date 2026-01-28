Российских юниоров вернули на турниры с флагом еще в двух видах спорта

Федерация водных лыж и вейкбординга допустили юниоров из РФ с флагом и гимном

Международная федерация водных лыж и вейкбординга (IWWF) допустила российских спортсменов на турниры среди юниоров под флагом и гимном страны. Об этом в Telegram-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Руководствуясь рекомендациями МОК от 19 декабря 2025 года, IWWF приняла решение допустить российских и белорусских юниоров ко всем международным стартам IWWF в индивидуальных и командных дисциплинах «открытого дивизиона», без каких-либо ограничений по форме, национальному флагу и гимну. Решение вступает в силу с 30 января 2026 года», — написал Дегтярев.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали девять спортсменов.

Ранее стал известен итоговый список россиян, которые выступят на Олимпиаде.