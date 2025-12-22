В Okko отметили рост интереса к сериалам и спортивным трансляциям в 2025 году

Okko сообщил о росте подписок на 48% и времени просмотра на 81% в 2025 году

В 2025 году среднемесячная база подписчиков онлайн-кинотеатра Okko выросла на 48% по сравнению с 2024 годом, а общее время просмотра — на 81%. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Ключевыми драйверами роста стали оригинальные сериалы и спортивный контент, которые обеспечили 58% новых подписок.

Отмечается, что время просмотра оригинального контента увеличилось на 53%. В топ-5 сериалов года вошли «Аутсорс», «Урок», «Как приручить лису», «Лихие 2» и «Волшебный участок 2». При этом новые сезоны «Лихих» и «Волшебного участка» повысили интерес к первым частям на 20%. Лидером по привлечению подписчиков стал «Аутсорс». В рейтинег самых популярных полнометражных картин лидерами стали «Батя 2. Дед», «На деревню дедушке», «Кракен», «Домовенок Кузя» и «Баба яга спасает Новый год».

В свою очередь, среди актёров второй год подряд лидером по переходам в карточку стал Юра Борисов. В тройку также вошли Иван Янковский и Джейсон Стэйтем.

Персонализированные сценарии Okko стали одним из ключевых инструментов выбора контента, увеличив время смотрения из рекомендаций на 94%.

В детском профиле число зрителей выросло на 105%. В онлайн-кинотеатре объяснили, что это связано с расширением медиатеки, обновлением интерфейса и запуском детского телеканала и маскота «БубOkko», а также активной работе на территории Белоруссии.

Наибольшую динамику показало спортивное направление: аудитория выросла на 186%, время просмотра линейных каналов — в 5 раз. В 1,5 раза увеличилось количество трансляций, а просмотры прямых эфиров на одного пользователя — на 117%.

Основной интерес вызвали турниры УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА. Среди болельщиков «Барселоны» чаще женщин, а у «Арсенала» — мужчин.

Помимо футбола, зрители активно смотрели баскетбол, единоборства, киберспорт и зимние виды спорта. Наибольший рост показал баскетбол благодаря Евробаскету и квалификации ЧМ-2026.

Кроме того, в 2025 году Okko начал транслировать велоспорт, лёгкую атлетику и сноуборд. Самой популярной нефутбольной трансляцией стала шоссейная гонка Critérium du Dauphiné.