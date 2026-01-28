«Уже на подходе»: Трамп заявил, что в переговорах по Украине происходят «хорошие вещи»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта на Украине происходят «очень хорошие вещи», и выразил уверенность, что мир «уже на подходе». Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне новостей из Киева, где ранее сообщили, что Вашингтон якобы установил дедлайн для заключения мирной сделки — 15 мая. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что урегулирование конфликта на Украине уже «на подходе». Об этом он заявил в интервью радиостанции WABC.

«Когда я баллотировался, то не знал, что есть восемь войн, даже не думал об этом, в итоге это вылилось в урегулирование восьми войн и девятое уже на подходе», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома также выразил уверенность, что США удастся урегулировать конфликт на Украине, и заявил, что переговоры в Абу-Даби продемонстрировали очень хорошее развитие событий.

« Мы смотрим, как происходят некоторые очень хорошие вещи по Украине и России », — отметил Трамп, отвечая на вопрос ТАСС.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что президент США остается глубоко вовлеченным в процесс мирного урегулирования конфликта на территории Украины. По ее словам, Трамп получает информацию от своих советников — спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Левитт добавила, что трехсторонняя встреча в Абу-Даби стала исторической.

Переговоры РФ, Украины и США прошли в ОАЭ 23 и 24 января. На них обсуждался мирный план Трампа из 20 пунктов. В том числе и положения, которые касаются вопроса территорий и по-прежнему остаются самыми острыми, так как ни Москва, ни Киев не хотят идти на компромисс. В Кремле переговоры комментировать отказались, заявив лишь, что ждать от них каких-либо значительных результатов было бы ошибочно, ведь работа находится на начальной стадии.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что продолжение контактов уже запланировано. Как уточнил позже президент Украины Владимир Зеленский, новая трехсторонняя встреча пройдет 1 февраля.

Есть ли дедлайн?

Заявления Трампа прозвучали на фоне новостей из Киева, где сообщили, что США якобы установили дедлайн для заключения мирной сделки. По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, крайним сроком Вашингтон назвал 15 мая. Если к этой дате мирное соглашение не будет заключено, США выйдут из процесса и максимально отстранятся от темы, заявил парламентарий.

С этим мнением отчасти согласны и в России. Как объяснил американист, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский, президент США может разрешить ситуацию с урегулированием конфликта на Украине до ноября 2026 года, но в случае неудачи потеряет к ней интерес . Эксперт напомнил, что в ноябре в США пройдут выборы в конгресс, на которых республиканцы, вероятно, утратят большинство.

«В таком случае Трампу станет не до Украины. Демократы попытаются запустить процедуру импичмента, а отсутствие большинства в конгрессе серьезно ограничит свободу действий президента», — пояснил Дубравский в комментарии «Ленте.ру».

Он добавил, что Трамп убежден, что в долгосрочной перспективе Украина проиграет России на поле боя. Поэтому президент США пытается склонить Киев к компромиссу через обещания о гарантиях безопасности и многомиллиардных инвестициях.

Зачем Трамп участвует в урегулировании?

В то же время американист, автор политической биографии Дональда Трампа «Черный лебедь» Кирилл Бенедиктов отметил, что глава Белого дома участвует в переговорах по Украине, преследуя собственный интерес.

«У Трампа есть свой интерес в этой ситуации. И, на мой взгляд, это все часть большой такой геополитической, геоэкономической игры Трампа, цель которой — максимально ослабить Европу, по максимуму втянув ее в украинскую историю, то есть еще больше, чем Европа сама туда влезла, абсолютно уже отказавшись от каких-то собственных политических обязательств по этому вопросу», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Россия 24».