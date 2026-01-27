Зачем мы позволяем взрослым детям жить как в рекламе подгузников

В России растет доля молодежи, которая не работает и не учится. И проблему все активнее обсуждают. В декабре исследование о неприкаянных зумерах подготовили в НИУ ВШЭ, в январе опрос о маменькиных сынках провел ВЦИОМ. Подключились и экономисты: они считают, во сколько обходятся безработные взрослые дети своим родителям. А действительно, каково родителям? Почему они все это терпят?

Сначала цифры. Они поражают. По оценкам социологов ВШЭ, в последние годы число непонятно чем занятых 20-летних выросло в нашей стране почти в 1,5 раза. Если 20 лет назад граждан 20-24 лет, не имеющих постоянной работы и не являющихся студентами, было 23% (21,5% парней и 24,6% девушек), то теперь их 31%. Причем с перевесом в мужскую сторону. Только подумайте, 34,5% маминых корзиночек болтаются без дела. Ищущих себя папиных дочек исследователи насчитали 27,6%.

Надо сказать, тенденция общемировая. Объясняют феномен по-разному. Одни винят во всем экономический спад. Дескать, рынки труда лихорадит вообще везде: найти хорошую работу все труднее, особенно специалистам без опыта — вчерашним выпускникам вузов и колледжей. Уровень молодежной безработицы традиционно считается в мире самым высоким. В России, например, он официально составляет 8% против 2% от безработицы всего населения (и это государственная статистика фиксирует только тех, кто считает отсутствие занятости проблемой и хочет-таки найти работу). А еще повсюду дорожает жилье: купить его молодым вообще нереально, снимать тоже накладно — вот и остаются зумеры под боком у родителей.

Другие считают, что поколение NEET (Not in Education, Employment, or Training) — это феномен не экономический, а социально-психологический, это, если хотите, философия, вайб. И в какие только обертки не заворачивают нежелание зумеров вывозить эту жизнь! Представителей NEET называют «поколением тишины», «детьми серой эстетики», «жертвами экзистенциальной усталости», «цифровыми эскапистами». Но, кажется, ребята томятся и вздыхают, приговаривая, что все тлен, банально потому что могут. Жизнь, в общем, и не заставляет их шевелиться. Им и так тепло и сухо, как в рекламе подгузников.

А кто обеспечивает им комфорт? Да мама с папой, конечно. А почему? За какие такие заслуги? Да, в общем, тоже потому что могут. Могут себе позволить. Воспитывать (увещевать, мотивировать, вдохновлять) своих детей они устали (и их можно понять!), скандалить не хочется — нервы дороже, вот и махнули рукой на кровиночек — пусть, дескать, живут, не жалко.

Экономисты подсчитали, что взрослый сын без работы может «съедать» до 70% семейного бюджета. Но тут только посмеяться можно. Вспоминается: «Съесть-то он съест, да кто же ему даст?» Нет, существуют, конечно, невероятно жертвенные мамы (пап таких практически не бывает), которые деточек не только кормят и не гонят на мороз, но и погашают за них просроченные кредитки, сами берут для них займы на бизнес, дарят дорогие телефоны, камеры, видеокарты и прочую гарнитуру — вдруг «ребенок» станет-таки блогером-миллионником. Но таких ушибленных все же меньшинство.

Чаще всего взрослые неработающие дети обходятся родителям не так уж дорого. Лишней тарелки супа вроде не жалко, на сезонную одежду и на оплату интернета дети вроде находят денег сами — подрабатывают все же временами по мелочи, за крышу над головой платить не надо — живет себе человек в своей комнате, никого особо не трогает. Вероятность, что человек приведет на эту территорию кого-то еще, минимальна. Если речь о парнях, то раз они не стремятся к автономности, самостоятельности, свободе, думается, что их и противоположный пол мало интересует — то ли с тестостероном что-то, то ли «телевизор им природу заменил», в смысле порно. Да и не сохнет по ним никто. Как показали результаты упомянутого уже опроса ВЦИОМ, 70% дам с мужчиной, живущим с родителями, даже встречаться не станут, не то что придут к нему жить. Среди 20-летних девушек, кстати, так мыслят и вовсе 90%. Соответственно, дочки тоже с большой долей вероятности никого к себе не приведут — быть замужем за мамой с папой им гораздо удобнее.

Родителям так и не отделившихся детей, конечно, сочувствуют, дают им разные советы по сепарации. Но, будем честны, большинство этих советов не выдерживают никакой критики. Например, взять и выселить дармоедов? Но куда? Как? Через суд? То есть развернуть полномасштабную войну за территорию? Так потери будут с обеих сторон — взрослые люди точно к этому готовы? Или еще советуют детей не кормить. Тоже вот интересно. Замок на холодильник повесить? Уточняют, достаточно, дескать, не пополнять дом новыми припасами, не готовить. А самим что есть? Нет, если маме взрослых детей и самой надоело стоять у плиты, она давно мечтала ужинать после работы в кафе рядом с офисом, то отлично. А если родителям нравится именно домашняя еда, если они не готовы постоянно тратиться на общепит — это ведь значит, что свою жизнь им придется ухудшить. А ради чего, собственно? Ради принципов?

Вот так рассуждают родители детей, не спешащих взрослеть. А еще они очень хорошо помнят, что сами они рвались жить самостоятельно вовсе не оттого, что это правильно и достойно всяческого уважения, не потому что так уж сильно боялись прослыть паразитами. А потому что на воле им было просторнее, интереснее — лучше. И потому что им очень нужны были свои деньги. На красивую одежду, а не тряпки с рынка, на захватывающие развлечения, а не унылые шашлыки с предками, на тачку, чтобы катать девчонок, на Париж, в конце концов, чтобы увидеть его и начать жить.

Иные зумеры сегодня живут с мамами и папами, словно кастрированные домашние коты. Если не ходить мимо лотка, то никто и мордой не ткнет — наоборот, накормят и подгонят мягкую лежанку. А большего им как будто и не нужно. Или так работает фрустрация. Не нужно то, что недоступно. Сколько теперь на этот Париж копить? Никакой жизни не хватит. Да и вот же он — в смартфоне. А сколько надо горбатиться, чтобы потянуть кредит хотя бы на «китайца»? На такси и за 20 лет столько не потратишь. А раз так, то смысл вообще работать? Еда, крыша над головой есть — и ладно.

И вот что с этим сделаешь? Кажется, ничего. Может, нынешних снежинок жизнь все же заставит повзрослеть — родители когда-нибудь станут слабее. А может, эти тихие эскаписты так и протянут свой век на минималках. Что ж, это тоже выбор.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.