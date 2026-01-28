Размер шрифта
Трампа заподозрили в попытке устроить переворот в Китае

Прилепин: Трамп мог попытаться устроить переворот в Китае, какой был в Венесуэле
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп мог пытаться устроить в Китае переворот, аналогичный венесуэльскому. Такое мнение выразил российский публицист Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

«Такое ощущение, что Трамп пытался провернуть в Китае практически то же самое, что сделал в Венесуэле», — написал Прилепин.

Публицист заявил, что американский лидер хочет захватить глобальную власть и движется к этой цели шаг за шагом. Действия Трампа он сравнил с попытками Гитлера завоевать Европу.

«Он [Трамп] реально хочет стать властелином мира <...> почти как Гитлер», — подытожил публицист.

Подобная публикация появилась на фоне сообщений о кадровых чистках в китайской армии. Минобороны КНР начало расследование в отношении замглавы Центрального военного совета Чжан Юся. По данным газеты The Wall Street Journal, его обвиняют в передаче США данных о ядерной программе Китая.

Помимо утечки информации, высокопоставленного военного обвинили в получении взяток и продвижении офицера на должность министра обороны. По данным журналистов, Чжан Юся считался ближайшим соратником председателя КНР Си Цзиньпина. Он входил в Политбюро ЦК китайской компартии.

Ране вице-президент США высказался о «жадности» Трампа.
 
