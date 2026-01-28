Размер шрифта
Словакия пока отказалась присоединиться к «Совету мира» по Газе

Кабмин Словакии решил пока не вступать в «Совет мира» по сектору Газа
Amir Cohen/Reuters

Кабинет министров Словакии решил, что республика пока не будет вступать в создаваемый американской стороной «Совет мира» по сектору Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы, одобренные правительством страны.

«В нынешних условиях правительство Словакии приняло решение пока не присоединяться к «Совету мира», — говорится в документах.

Из них следует, что одной из причин данного решения является неспособность Братиславы направить в «Совет мира» взнос в размере $1 млрд. Республика в данный момент не может выделить такую сумму, так как в ней принимаются меры по стабилизации государственного бюджета.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира» по сектору Газа. Американский лидер пригласил представителей Европейской комиссии и более 50 государств принять участие в работе органа. В том числе приглашения получили Россия, Белоруссия, КНР и Украина.

22 января в Швейцарии состоялась церемония подписания Устава «Совета мира», на которой присутствовал хозяин Белого дома. Как писали журналисты РИА Новости, всего документ утвердили представители 18 стран, включая США.

Ранее «Совет мира» назвал Белоруссию одной из стран — учредителей.
 
