В Москве началось прощание с режиссером Олейниковым

На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с Александром Олейниковым
Анатолий Ломохов/Russian Look/Global Look Press

В Москве на Троекуровском кладбище в траурном зале началась церемония прощания с режиссером, продюсером и членом Академии российского телевидения Александром Олейниковым. Об этом сообщает РИА Новости.

Друзья, коллеги и знакомые режиссера приносят цветы к Большому залу Троекуровского кладбища, чтобы проводить его в последний путь. На церемонии присутствуют десятки человек. По данным РИА Новости, похороны пройдут на том же кладбище.

Александр Олейников скончался 24 января в возрасте 60 лет. Причиной смерти, по словам источников из окружения продюсера, стал оторвавшийся тромб.

Он пришел на телевидение в 20 лет и связал с этой сферой всю дальнейшую карьеру. Олейников работал над созданием рейтинговых проектов, а его профессиональные качества высоко ценились не только в России, но и за рубежом — режиссера приглашали к сотрудничеству иностранные компании. Несколько лет продюсер провел за границей, однако затем вернулся на родину.

Кроме того, значительное внимание Олейников уделял преподаванию и работе со студентами, передавая опыт будущим специалистам телевизионной индустрии.

Ранее умер продюсер и соведущий «Вечернего Урганта».
 
