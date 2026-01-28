Названо условие для распада НАТО

Потенциальный распад НАТО возможен только в том случае, если страны Европы смогут создать свою военно-политическую организацию, которая бы не опиралась на США в вопросах обороны. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Николай Топорнин.

«Не стоит ждать распада (НАТО. – «Газета.Ru») до тех пор, пока американцы в нем присутствуют. Нет замены. Это главный вопрос. Для европейцев нет пока структуры, которая может заместить НАТО в случае ее развала. Если такую они структуру создадут, как «мини-НАТО» европейское, то да, они могут сказать о том, что давайте превратим НАТО в политическую организацию. Она сегодня военно-политическая, а они могут превратить ее в политическую организацию», — отметил эксперт.

Топорнин добавил, что пока никакого аналога НАТО не создано в Европе, поэтому европейцы на данный момент не будут ставить вопрос о ликвидации Североатлантического альянса. Кроме того, указал политолог, ни американцам, ни европейцам с учетом экономических связей между США и Европой не выгодно окончательно портить отношения друг с другом.

«НАТО будет пока вот в такой ипостаси до тех пор, пока не будет создано ей какая-то замена. Вот тогда вопрос может уже встать ребром», — заключил собеседник.

Европе, если речь будет идти о замене НАТО, нужно создать свою военно-политическую организацию с соответствующей инфраструктурой, которая бы не опиралась на Соединенные Штаты в вопросах обороны и безопасности, отметил Топорнин.

«Надо, по большому счету, европейцам заместить вот эти американские базы (в Европе. – «Газета.Ru») европейскими базами едиными. Я говорю, что эта задача непростая, дорогая, сложная, и ее реализация займет явно совершенно не один год. Пока этого не будет создано, я не думаю, что европейцы будут муссировать вопрос о выходе из НАТО», — подытожил он.

В конце января газета New York Times писала о том, что НАТО в привычном виде подходит к своему концу на фоне изменившихся подходов США к трансатлантической безопасности.

Ранее Трамп призвал НАТО охранять границы США.