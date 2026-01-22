Почему всех взбесил корпоратив Rendez-Vous в Куршевеле с Собчак и Самойловой

Хотелось бы сказать: не осудим, но обсудим, но мы и осудим. А дело вот в чем… На днях в Куршевеле прогремела вечеринка. Казалось бы, какое нам дело до того, что происходит в Куршевеле? Однако происходит это за наши с вами кровные, которые мы оставили в магазине обуви Rendez-Vous.

Отмечали там 25-летие сети и 16-летие магазина в Куршевеле. Вот вы знали, что там вообще есть их магазин? Я — нет. Сколько лет ждала его в родном Волгограде, городе-миллионнике, если что, но не дождалась и переехала. Не из-за магазина, конечно, хотя судя по размаху вечеринки руководители компании могли бы думать именно так.

И вот здесь возникает первый, вполне резонный вопрос: для кого вообще был весь этот праздник жизни? Для клиентов, которые годами покупают обувь в торговых центрах регионов, или для узкого круга селебрити, которым, по большому счету, все равно, где отмечать очередную дату — в Куршевеле, Дубае или на частной вилле?

Я заглянула в социальные сети магазина и увидела десятки публикаций об этом мероприятии, которое уже сравнивают с «голой вечеринкой». Среди гостей были Ксения Собчак, Александр Рогов, Лена Перминова, Оксана Самойлова и другие известные люди рунета. Ждем их извинений в черных ботинках из Rendez-Vous? А есть ли они у них вообще? Магазин рассчитан на средний сегмент, хотя некоторые модели там с приличным ценником, но еще даже не «Эконика», которая пару лет назад поверила в себя, как и 12Storeez.

И в этом месте особенно чувствуется разрыв реальности: бренд, который десятилетиями работал с массовым покупателем, вдруг решил сыграть в люкс-историю, не имея для этого ни позиционирования, ни аудитории, ни товара.

В аккаунте магазина до сих пор висят посты о том, как гости летали на вертолете, ужинали с певицей Патрисией Каас, катались на сноубордах и пили дорогой алкоголь. Вместо восторженных комментариев они получили заслуженную порцию негатива. Во-первых, я бьюсь об заклад, что магазин в Куршевеле приносит компании 0,01% прибыли. Во-вторых, гости этой вечеринки приносят 0% прибыли, потому что просто не покупают такую обувь. Или картошку…

Недавно видела от них авоську: оказывается, у них есть поля в Краснодарском крае, поэтому с 2024 года в подарок за покупку можно получить еще и два килограмма картошки. Так и вижу Ксению Собчак, у которой в одной руке пакет Rendez-Vous с сапогами за 20 000 рублей, а в другой — авоська с картошкой.

Этот маркетинговый микс — вертолеты, блогеры, картофель и «обувь для всех» — выглядит не как смелый эксперимент, а как отсутствие внятной стратегии внутри компании. Бренд будто мечется между желанием казаться элитарным и необходимостью зарабатывать на массовом покупателе.

На самом деле они продают уже все подряд. Недавно мне понадобились дутики для прогулок с маленькой дочкой. Я пошла в ближайший магазин этой сети и опешила, потому что первым я увидела одежду и какие-то аксессуары. Продавцы настойчиво рекомендовали мне купить водолазки, хотя я пришла за обувью. Приберегите их для гостей вашей вечеринки, они им пригодятся.

А в комментариях явно намечается бойкот Rendez-Vous. Люди говорят, что больше не пойдут покупать обувь в этом магазине, потому что не намерены спонсировать отдых Самойловой и других блогеров. И странно, что бренд молчит. А это самое страшное для репутации.

В эпоху, когда аудитория ждет от брендов не глянца, а честного диалога, молчание считывается как высокомерие. Или как признание того, что объяснить происходящее попросту нечем.

Я не знаю, что делают сейчас в отделе маркетинга компании Rendez-Vous, но будто бы стреляют себе в ногу. Хочется дать совет как коллега по цеху: не молчите. А лучше разыграйте тур в Куршевель для нескольких десятков человек, начислите побольше баллов всем на карты. Ваши покупатели отдали за вечеринку свои деньги, но они тоже не прочь отдохнуть. Лучше не молчите и покажите, для кого на самом деле вы работаете.

