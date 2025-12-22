На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Яндекс Go внедрил ИИ в раздел для выбора маршрута в реальном времени

ИИ в Яндекс Go поможет пользователям планировать поездки в «Хабе»
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В приложении »Яндекс Go» обновили раздел «Хаб» — платформу для планирования поездок на всех видах городского транспорта, — об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь раздел работает на алгоритмах машинного обучения, которые анализируют комплексные данные о городе и мгновенно предлагают два наиболее подходящих маршрута.

В компании объяснили, что ранее в разделе просто ранжировали варианты по стоимости, и пользователь сам выбирал между скоростью, ценой или комфортностью. Теперь искусственный интеллект учитывает множество факторов — от загруженности дорог и количества свободных такси до погодных условий — и сразу показывает оптимальные решения.

Кроме того, каждый предложенный вариант сопровождается краткой ИИ-подсказкой: например, «на автобусе быстро и без пересадок» или «хорошая погода, а идти недалеко». Это устраняет необходимость вручную сравнивать десятки маршрутов.

При этом обновленный раздел стал более персонализированным: пользователь может указать предпочитаемые виды транспорта.

В компании уточнили, что для расчетов обновленный раздел использует данные из нескольких сервисов компании. Так, от «Яндекс Такси» поступает информация о времени подачи и числе водителей в районе. Технологии «Яндекс Карт» учитывают загруженность дорог и сложность пересадок. Погоду определяет Meteum — собственная метеосистема компании, дающая гиперлокальные прогнозы на основе спутников, радаров и пользовательских данных.

«В сервисе уже есть все, что помогает передвигаться по городу — в супераппе можно строить маршруты, следить за движением общественного транспорта в реальном времени, уточнять расписание», — говорится в сообщении.

Предполагается, что в будущем приложение будет учитывать еще больше контекста — включая личные привычки и текущие обстоятельства — для персонализированного подбора маршрутов.

