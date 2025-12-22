На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Новый участок Московского скоростного диаметра разгрузит магистрали на юге столицы

Дополнительный участок МСД улучшит транспортную доступность пяти районов Москвы
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Благодаря новому участку Московского скоростного диаметра (МСД) будут перераспределены автомобильные потоки и снизится транспортная нагрузка на Каширское шоссе, Пролетарский проспект и Кавказский бульвар, а также Бакинскую, Липецкую, Кантемировскую и Луганскую улицы. Об этом сообщил глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Василий Десятков.

По его словам, сейчас работы развернуты на всех участках дополнительного маршрута Московского скоростного диаметра от Кантемировской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги.

«Завершить строительство планируется в 2026 году. С вводом этого участка МСД повысится эффективность диаметра на юге столицы, а также улучшится транспортная доступность сразу пяти районов Москвы — Царицына, Москворечья-Сабурова, Бирюлева Западного, Бирюлева Восточного, Орехова-Борисова Северного», — отметил Десятков.

На данный момент строители ведут укрупнительную сборку пролетного строения будущего путепровода через пути второго Московского центрального диаметра. Ранее для него были смонтированы железобетонные опоры.

Одновременно на этом участке возводят несколько эстакад на МСД и тоннель под Бакинской улицей.

Запуск проекта станет финальной точкой формирования юго-восточного участка скоростного диаметра, он соединит шестой и восьмой участки трассы с выездом на Бакинскую улицу и с последующим выездом на трассу М-4 «Дон».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве и реконструкции дорог вдоль путей МЦД-4 в Очакове-Матвеевском.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами