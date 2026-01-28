Слова украинского лидера Владимира Зеленского о территориях оторваны от реальности. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Что меня настолько удивило, что я даже утратил хоть какое-то понимание происходящего, так это утверждение Зеленского о том, что он не готов уступать никакие территории», — поделился впечатлением Дэвис.

Как заявил эксперт, слова Зеленского о полной готовности документа с гарантиями безопасности Украине также не имеют ничего общего с реальностью. Подполковник напомнил, что Соединенные Штаты не давали официальных комментариев по этому вопросу.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения территориальных вопросов и принадлежности Запорожской АЭС. По его словам, Украина рассчитывает на подписание мирного плана из 20 пунктов при условии, что он будет согласован. Министр подчеркнул, что остаются «неувязки» по более чувствительным моментам. На уточняющий вопрос, идет ли речь о территориях и ЗАЭС, он ответил утвердительно.

