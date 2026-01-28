Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Пенсионерку выселили из дома после ссоры с соседкой из-за 30 см земли

В Британии пенсионерка потеряла дом из-за многолетней судебной тяжбы с соседкой
BNPS

В Великобритании пенсионерку выселили из дома после ссоры с соседкой из-за участка земли шириной 30 см. Об этом сообщает Metro.

Дженни Филд, 77-летняя пенсионерка из британского Дорсета, лишилась дома стоимостью £420 тыс. (около 44 млн рублей — прим. ред.). Ее жилье пришлось продать, чтобы погасить долги, возникшие из-за судебной тяжбы с ее соседкой Полин Кларк. В 2020 году та установила забор, который, по словам Филд, захватил часть ее участка.

В ответ Филд наняла подрядчиков, снесла забор и переместила его, чтобы вернуть «свою землю». Тогда Кларк подала в суд и выиграла дело, в результате Филд обязали оплатить стоимость забора и две трети судебных издержек — около £21 тыс. Однако Филд отказалась выполнять решение и попыталась оспорить его, обвиняя соседку в мошенничестве, но в сентябре прошлого года суд отклонил все претензии как «совершенно необоснованные».

После этого издержки Кларк выросли до £113 тыс. Ей было необходимо погасить долг до 6 декабря, и единственным выходом в этой ситуации была продажа дома, но Филд не выставила его на продажу. Судья назвал принудительную продажу суровым, но неизбежным шагом.

Тем не менее адвокаты Кларк добились выселения Филд, и накануне судебные приставы прибыли к ее дому. Филд отказалась открывать дверь, кричала, чтобы ее оставили в покое, но слесарь электропилой снял замок.

Пенсионерка вышла в тапочках, пыталась объяснить ситуацию, но ее не пустили обратно и сменили замки. Как сообщается, Филд будет разрешено вернуться в дом, чтобы забрать свои вещи, но недвижимость продадут из-за долгов хозяйки.

«Эта соседка устроила мне настоящий ад», — жалуется женщина.

Ранее во Франции семью решили выселить из-за слишком реалистичных украшений к Хэллоуину.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!