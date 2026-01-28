Пенсионерку выселили из дома после ссоры с соседкой из-за 30 см земли

В Великобритании пенсионерку выселили из дома после ссоры с соседкой из-за участка земли шириной 30 см. Об этом сообщает Metro.

Дженни Филд, 77-летняя пенсионерка из британского Дорсета, лишилась дома стоимостью £420 тыс. (около 44 млн рублей — прим. ред.). Ее жилье пришлось продать, чтобы погасить долги, возникшие из-за судебной тяжбы с ее соседкой Полин Кларк. В 2020 году та установила забор, который, по словам Филд, захватил часть ее участка.

В ответ Филд наняла подрядчиков, снесла забор и переместила его, чтобы вернуть «свою землю». Тогда Кларк подала в суд и выиграла дело, в результате Филд обязали оплатить стоимость забора и две трети судебных издержек — около £21 тыс. Однако Филд отказалась выполнять решение и попыталась оспорить его, обвиняя соседку в мошенничестве, но в сентябре прошлого года суд отклонил все претензии как «совершенно необоснованные».

После этого издержки Кларк выросли до £113 тыс. Ей было необходимо погасить долг до 6 декабря, и единственным выходом в этой ситуации была продажа дома, но Филд не выставила его на продажу. Судья назвал принудительную продажу суровым, но неизбежным шагом.

Тем не менее адвокаты Кларк добились выселения Филд, и накануне судебные приставы прибыли к ее дому. Филд отказалась открывать дверь, кричала, чтобы ее оставили в покое, но слесарь электропилой снял замок.

Пенсионерка вышла в тапочках, пыталась объяснить ситуацию, но ее не пустили обратно и сменили замки. Как сообщается, Филд будет разрешено вернуться в дом, чтобы забрать свои вещи, но недвижимость продадут из-за долгов хозяйки.

«Эта соседка устроила мне настоящий ад», — жалуется женщина.

Ранее во Франции семью решили выселить из-за слишком реалистичных украшений к Хэллоуину.