В Курске осудили доцента государственного университета за поджог полицейского автомобиля

В Курске сотрудник госуниверситета поджег автомобиль ДПС

Доценту Курского государственного университета Георгию Пилишвили дали год условно за поджог полицейского автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Инцидент произошел в декабре 2024 года.

«В ночное время, получая указания от неустановленных лиц посредством видеозвонка, бензином облил, а затем поджог (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru») переднюю часть служебного автомобиля, принадлежащего ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Курской области». Транспортное средство находилось возле ОМВД России по Курскому району на улице Чумаковская», — сказано в сообщении.

Действия пресекли сотрудники полиции, служебный автомобиль был потушен. Ущерб составил около 127 тысяч рублей — его Пилишвили возместил, признав вину.

До этого в Екатеринбурге девушка подожгла чужой автомобиль по заданию мошенников. Вечером 23 января на улице Вилонова загорелся автомобиль. Жители соседнего дома заметили это, вызвали пожарных и попытались забросать пламя снегом. Около горящего кроссовера стояла 20-летняя девушка, которая с кем-то разговаривала по видеосвязи. Впоследствии ее задержали.

Ранее 17-летний подросток признался в уничтожении автомобилей на почве нацистских идей.
 
