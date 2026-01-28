Испытание Головина: расклады на последний тур Лиги чемпионов

В матчах последнего тура общей стадии Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» и французский «Монако» Александра Головина будут сражаться за выход в плей-офф турнира. «Газета.Ru» приводит все расклады на заключительный тур главного клубного турнира Европы.

Что определит последний тур

Общий этап Лиги чемпионов существует в нынешнем формате всего второй год, но уже успел себя зарекомендовать с точки зрения спортивной интриги. Казалось бы, для грандов попасть в топ-24, выходящих в плей-офф, не составит никакого труда, но даже с этим иногда возникают трудности. А уж борьба за место в восьмерке, начинающей кубковые баталии со второй стадии, и вовсе максимально жаркая.

В нынешнем сезоне перед последним туром только два клуба уже обеспечили себе прямой выход в 1/8 финала — не потерявший за семь встреч ни одного очка лондонский «Арсенал» и набравшая 18 очков мюнхенская «Бавария».

При этом лишь четыре команды из 36 потеряли шансы попасть в плей-офф, и тут не обошлось без неожиданностей. Если одно очко казахстанского «Кайрата» выглядит вполне закономерным, то выступление трех остальных неудачников — явный провал.

Чешская «Славия» еще несколько лет назад была достаточно грозной силой в Европе и могла доставить проблем абсолютно любому сопернику, но сейчас коллектив Йиндриха Трпишовски прошел тот пик и оказался неконкурентен в Лиге чемпионов — всего три балла за семь туров. Хотя в национальном чемпионате «Славия» лидирует с отрывом.

«Айнтрахт» из Франкфурта идет на восьмом месте в Бундеслиге, в том числе из-за борьбы на два фронта, но четыре балла в ЛЧ — все равно слабовато для немецкого клуба.

Ну а одно очко за семь туров от испанского «Вильярреала», который проводит мощный сезон на внутренней арене и наверняка вернется в Лигу чемпионов и в следующей кампании — просто нонсенс.

Регламент общего этапа делает последний тур интереснее еще и потому, что в нынешнем формате Лиги чемпионов важна каждая позиция. Например, первые две команды будут играть дома во всех раундах плей-офф до проводящегося в одну встречу финала, а третье и четвертое места будут хозяевами ответных встреч в 1/8 и 1/4 финала.

Кроме того, чем выше твое место, тем потенциально слабее соперника ты получаешь в играх на вылет, поскольку при жеребьевке у каждого клуба будет только два варианта оппонентов: девятое и десятое места сыграют в раунде плей-офф с 23-м или 24-м, одиннадцатое и двенадцатое – с 21-м и 22-м и так далее.

Жеребьевка по итогам общего этапа сразу же определит сетку плей-офф до финала, что, с одной стороны, лишает определенной интригующей составляющей, но с другой делает расклады понятными и вряд ли менее интересными.

Кто за что борется

Все матчи последнего тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут не просто в один день, а в один игровой слот, чтобы никто не мог подстраиваться, заранее узнав устраивающий расклад.

Сразу же о лидерах. «Арсеналу», чтобы сохранить первое место, точно достаточно ничьей, но он останется на вершине и при поражении, если у «Баварии» будет хуже разность мячей при равенстве очков. Самим мюнхенцам, чтобы сохранить вторую строчку и не встретиться с лидером АПЛ до финала, нужно не проиграть на выезде ПСВ из Нидерландов. Кстати, «Арсенал» примет на своем поле «Кайрат».

Интересно, насколько «Бавария» будет мотивирована и сконцентрирована, потому что для самих голландцев этот матч имеет критическое значение: ПСВ идет в зоне плей-офф на 22-м месте с восемью очками. При этом у итальянского «Наполи» и датского «Копенгагена», располагающихся за кубковой зоной, те же восемь баллов.

Да, у ПСВ отличная разность мячей (+1), и при равенстве очков имеющие те же восемь баллов «Атлетик» (-4), «Олимпиакос» (-5), «Наполи» (-5) и «Копенгаген» (-6) его вряд ли обойдут. Вот только клубу из Нидерландов не стоит рассчитывать, что все конкуренты проиграют. Тем более обойти ПСВ могут и бельгийский «Брюгге» (7 очков, -5), и норвежский «Буде-Глмит» (6, -2), и португальская «Бенфика» (6, -4), и кипрский «Пафос» (6, -6), и бельгийский «Юнион» (6, -10) и соотечественники из «Аякса» (6, -12).

Не могут себя полностью спокойно чувствовать набравшие по девять баллов французский «Марсель» (0), немецкий «Байер» (-4) и также представляющий Францию «Монако» Александра Головина (-6). Вылететь из кубковой зоны могут и турецкий «Галатасарай» (10 очков, 0) с главной сенсацией турнира «Карабахом» (10, -2) и даже немецкая «Боруссия» из Дортмунда (11, +4), но это совсем уж фантастика.

«Боруссия», например, находится в данный момент на 16-й строчке, то есть на последней, которая дает преимущество сыграть на своем поле в ответном матче раунда плей-офф, и постарается сохранить или улучшить положение.

Дортмундцы даже имеют теоретический шанс подвинуть набравших по 13 баллов французский «ПСЖ» или английские «Ньюкасл» и «Челси» из топ-8, но это маловероятно, поскольку у первых двух значительно лучше разность, а впереди есть солидная прослойка из команд с 11, 12 и 13 очками.

По 13 баллов в активе находящихся сейчас за пределами топ-8 испанской «Барселоны», португальского «Спортинга», английского «Манчестер Сити», испанского «Атлетико» и занимающей 13-е место итальянской «Аталанты». Все они будут биться за то, чтобы получить пропуск сразу в 1/8 финала. Не потеряли на это шансы и итальянские «Интер» и «Ювентус», у которых по 12 очков.

Так что и мадридскому «Реалу» с английским «Ливерпулем» (по 15 очков), и английскому «Тоттенхэму» (14) придется играть на максимум в заключительном туре, так как даже ничья может заставить их стартовать в кубковой части турнира на раунд раньше.

Кто с кем играет

Ярко вспыхнувшему «Карабаху», скорее всего, придется рассчитывать на благоприятные расклады в других поединках — сложно поверить, что азербайджанцы смогут зацепиться на «Энфилде» против «Ливерпуля».

«Тоттенхэм» отправится в гости к утратившему шансы «Айнтрахту» и, кажется, тоже должен сохранить свое положение. А вот «Реалу» предстоит выезд к предельно мотивированной призрачными шансами на попадание в плей-офф лиссабонской «Бенфике», которую к тому же тренирует бывший наставник «королевского клуба» Жозе Моуринью.

Достаточно тяжелым видится положение «Монако». Барахлящая в последнее время команда Головина будет играть дома, но примет сильный и мотивированный «Ювентус». Поражение, скорее всего, будет означать для монегасков вылет из турнира, а вот ничьей вполне может хватить для прохода в плей-офф. Хотя и тут без гарантий.

Ну и, конечно, не обойдется в последнем туре без прямых сражений команд, конкурирующих за последние места в плей-офф.

«Аякс» зарубится с «Олимпиакосом», «Атлетик» сыграет со «Спортингом», а «Брюгге» примет «Марсель».

Расписание восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов:

«Аякс» (Нидерланды) — «Олимпиакос» (Греция)

«Арсенал» (Англия) — «Кайрат» (Казахстан)

«Монако» (Франция) — «Ювентус» (Италия)

«Атлетик» (Испания) — «Спортинг» (Португалия)

«Атлетико» (Испания) — «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Байер» (Германия) — «Вильярреал» (Испания)

«Боруссия» Д (Германия) — «Интер» (Италия)

«Брюгге» (Бельгия) — «Марсель» (Франция)

«Айнтрахт» (Германия) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Барселона» (Испания) — «Копенгаген» (Дания)

«Ливерпуль» (Англия) — «Карабах» (Азербайджан)

«Ман Сити» (Англия) — «Галатасарай» (Турция)

«Пафос» (Кипр) — «Славия» (Чехия)

«ПСЖ» (Франция) — «Ньюкасл» (Англия)

ПСВ (Нидерланды) — «Бавария» (Германия)

«Юнион» (Бельгия) — «Аталанта» (Италия)

«Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)

«Наполи» (Италия) — «Челси» (Англия)