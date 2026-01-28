Размер шрифта
Умер один из создателей танка Т-90 Молодняков

Умер создатель танка Т-90 и конструктор «Уралвагонзавода» Молодняков
Telegram-канал «УралВагонЗавод - УВЗ»

Один из создателей танка Т-90 и конструктор «Уралвагонзавода» Николай Молодняков умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба «Уралвагонзавода».

«Скончался выдающийся конструктор бронетанковой техники Николай Александрович Молодняков. Коллектив концерна «Уралвагонзавод» выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении.

Николай Молодняков был заслуженным конструктором РФ, Почетным машиностроителем, членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидатом технических наук, дважды лауреатом премии правительства страны в области науки и техники.

В пресс-службе завода отметили, что труд Молоднякова был связан с созданием, принятием на вооружение и модернизацией танков семейств Т-72 и Т-90, составляющих основу бронетанковых войск Российской Федерации. Кроме того, добавили в пресс-службе завода, он поспособствовал продвижению отечественной бронетехники в мире. Именно Молодняков добился первого динамического показа танка Т-90С на международной выставке IDEX 1997. В «Уралвагонзаводе» подчеркнули, что конструктор занимался не только организационными вопросами.

«Если было нужно, он мог взяться и за рычаги, и за лопату. Он был известен своим принципиальным характером, глубокими знаниями, трудолюбием и готовностью в любой ситуации отстаивать интересы предприятия», — добавил УВЗ.

Ранее умер один из основателей отряда «Центроспас» МЧС.
 
