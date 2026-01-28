Как раздать интернет с телефона: пошаговая инструкция для Android и IPhone

Как раздать интернет с телефона через Wi-Fi, Bluetooth или USB

Каждый может оказаться в ситуации, когда срочно нужен интернет на ноутбуке или планшете, а Wi-Fi поблизости нет. Тогда смартфон становится настоящим спасением, превратившись в полноценный мобильный роутер всего за пару кликов. «Газета.Ru» приводит подробную инструкцию, как раздать интернет с телефона: от активации режима модема в настройках до подключения по Bluetooth и USB.

Что значит «раздать интернет»

Раздать интернет с телефона — значит превратить смартфон в мини-роутер. Он использует сотовую связь (4G или 5G) и делится ею с устройствами: ноутбуком, компьютером, планшетом или другим телефоном. Такой режим работы называется «режим модема» или «мобильная точка доступа»: телефон становится источником интернета, а остальные устройства просто подключаются к нему, как к обычному Wi-Fi роутеру.

Когда это необходимо:

дома пропал интернет, а вам нужно срочно войти в конференцию (к примеру, в Zoom) или сдать работу;

в кафе или отеле есть только платный или неудобный Wi-Fi;

в поездке хотите раздать интернет ребенку на планшет;

нужно быстро подключить к сети другое устройство, не «трогая» общую домашнюю сеть.

Современные Android-смартфоны и iPhone имеют встроенную функцию мобильной точки доступа — ничего устанавливать не нужно, все есть в стандартных настройках.

❗️ Что важно учесть

Тариф и лимиты. Убедитесь, что у вас есть пакет мобильного интернета и нет жесткого ограничения по раздаче. Некоторые операторы после определенного объема могут урезать скорость или брать дополнительную плату.

Качество сотовой связи. Скорость будет зависеть от уровня сигнала 4G/5G. Если полосок мало, интернет через мобильную точку доступа может «тормозить».

Безопасность сети. Важно сразу настроить точку доступа: придумать уникальное имя сети (SSID) и задать надежный пароль (не «12345»!). Это защитит от соседей и случайных подключений, которые могут расходовать ваш трафик.

Заряд и нагрев телефона. Раздача интернета быстро расходует батарею и может нагревать устройство. Лучше подключить смартфон к зарядке, особенно если вы раздаете интернет надолго.

Как раздать интернет с Android

Разберем пошагово, как раздать интернет с телефона на Android через мобильную точку доступа.

Шаг 1. Открыть на телефоне «Настройки»

Войдите в раздел меню, связанный с сетью. В зависимости от модели телефона он может называться «Сеть и интернет», «Подключения», «Модем и точка доступа», «Точка доступа Wi-Fi».

Шаг 2. Включить мобильную точку доступа

Переведите переключатель в положение «Включить».

Шаг 3. Настроить точку доступа: имя (SSID) и надежный пароль

Войдя в раздел «Настройки точки доступа» («Изменить точку доступа» или «Настроить точку доступа»), заполните нужные поля. Тогда к вам смогут подключиться только свои устройства.

Имя сети (SSID). Это название сети, которое увидит ноутбук или другой телефон. Если оставить стандартное, злоумышленники могут подобрать пароль. Эксперты по кибербезопасности советуют менять SSID, чтобы не использовать типовые имена и пароли из баз по умолчанию. Здесь как раз находятся установки имени сети — задайте понятное, но не слишком личное название.

Пароль точки доступа Обязательно задайте надежный пароль длиной не менее 8 символов: добавьте буквы разного регистра, цифры и символы. Не используйте «123456789», даты рождения и имена.

Если возможно, выберите тип шифрования

Шаг 4. Подключиться с ноутбука, компьютера или планшета

Теперь осталось подключиться к этой сети с другого устройства:

На ноутбуке, компьютере или планшете включите Wi-Fi. Откройте список, где показываются доступные Wi-Fi-сети. Найдите имя сети (SSID, который вы задали). Кликните по нему и введите пароль точки доступа. Дождитесь подключения — и можно пользоваться интернетом.

Если у вас несколько устройств, к одной мобильной точке доступа можно подключить сразу несколько гаджетов — многие Android-смартфоны поддерживают до 10 подключений одновременно.

Как раздать интернет с iPhone

На iPhone функция раздачи интернета называется «Режим модема» (Personal Hotspot).

Шаг 1. Проверить настройки и включить режим модема

В приложении «Настройки» нажмите «Сотовая связь» или «Мобильные данные» и убедитесь, что они включены. Затем перейдите в меню «Режим модема». (В некоторых версиях iOS он может находиться прямо в корневом меню «Настроек»). Если вы видите сообщение «Для включения «Режима модема» свяжитесь с оператором», значит, на вашем тарифе эта функция отключена. Необходимо активировать ее через оператора или сменить тариф.

Шаг 2. Включить режим модема и разрешить подключения

В меню «Режим модема» переведите переключатель «Разрешать другим» в положение «Включено». Убедитесь, что в верхней части экрана появился индикатор в виде двух сцепленных колец — это значит, что iPhone готов раздать интернет.

Шаг 3. Задать пароль Wi-Fi

В меню «Режим модема» нажмите на строку «Пароль Wi-Fi», введите пароль. Не используйте простые комбинации и личные данные — принципы те же, что и для Android.

Шаг 4. Подключиться к iPhone с другого устройства

Процесс подключения такой же, как к обычной сети Wi-Fi. На ноутбуке, другом телефоне или планшете откройте список доступных сетей. Найдите сеть с именем вашего iPhone (по умолчанию это «iPhone [имя_владельца]»). Выберите ее и введите пароль Wi-Fi из меню «Режим модема» — и можно выходить в интернет.

❓ Что делать, если нет режима модема на iPhone

После официального ухода Apple с российского рынка в 2022 году компания перестала предустанавливать в новые iPhone настройки для локальных сотовых операторов. В результате функция «Режим модема» на устройствах 14-й серии и более новых может быть неактивна по умолчанию. Эту проблему можно решить, добавив настройки вручную. Для этого выполните следующие действия:

Откройте «Настройки».

2. Зайдите в раздел «Сотовая связь».

3. Выберите «Сотовая сеть передачи данных».

4. Найдите раздел «Режим модема» и вручную впишите параметры для своего оператора.

Что ввести для активации режима модема на iPhone 14, 15, 16 МТС APN: internet.mts.ru

Имя пользователя: оставить пустым

Пароль: оставить пустым «МегаФон» APN: internet

Имя пользователя: оставить пустым

Пароль: оставить пустым «Билайн» APN: internet.beeline.ru

Имя пользователя: beeline

Пароль: beeline T2 (ранее Tele2) APN: internet.tele2.ru

Имя пользователя: оставить пустым

Пароль: оставить пустым Yota APN: internet.yota

Имя пользователя: оставить пустым

Пароль: оставить пустым Т-Мобайл (ранее Тинькофф Мобайл) APN: internet.tinkoff

Имя пользователя: оставить пустым

Пароль: оставить пустым Ростелеком / СберМобайл APN: internet.rt.ru

Имя пользователя: оставить пустым

Пароль: оставить пустым

Как раздать интернет через Bluetooth

Если не хочется создавать открытую сеть Wi-Fi или нужно подключить один конкретный ноутбук, можно использовать подключение через Bluetooth. Такой режим иногда называют Bluetooth-модем.

Алгоритм действий:

Включите Bluetooth на обоих устройствах. На телефоне и ноутбуке зайдите в настройки Bluetooth, включите его.

Выполните сопряжение устройств. Найдите устройство в списке, подтвердите сопряжение (pairing) — это нужно, чтобы создать доверенную пару. В некоторых системах это меню так и называется: «Сопряжение устройств».

Включите Bluetooth-раздачу на телефоне. На Android зайдите в «Модем и точка доступа» и включите пункт «Bluetooth-модем». На iPhone в режиме модема можно выбрать подключение по Bluetooth.

зайдите в «Модем и точка доступа» и включите пункт «Bluetooth-модем». На в режиме модема можно выбрать подключение по Bluetooth. На компьютере в настройках сетевых подключений выберите телефон в качестве источника сети через Bluetooth.

Плюсы Bluetooth-подключения — более низкое энергопотребление и более защищенное подключение. Минусы — скорость в разы ниже, чем у сети Wi-Fi, так как Bluetooth не предназначен для передачи больших объемов данных.

Как раздать интернет через USB-кабель

Это самый стабильный и быстрый способ для подключения к ноутбуку или ПК. Телефон при этом еще и заряжается.

Для Android:

Подключите телефон к компьютеру USB-кабелем. Включите в настройках телефона «Модем и точка доступа» (или аналогичный раздел). Активируйте переключатель «USB-модем».

Дождитесь автоматической установки драйверов на ПК (может потребоваться несколько минут и разрешение на отладку по USB). Интернет появится автоматически.

Для iPhone (Mac и Windows):

На Mac (macOS Catalina и новее): подключите iPhone кабелем. В настройках iPhone выберите «Режим модема» и разрешите подключение. На Mac интернет появится сам.

На Windows ПК: убедитесь, что на компьютере установлен iTunes или пакет драйверов Apple Mobile Device Support (это обязательно). Подключите iPhone. Включите «Режим модема» в настройках iPhone и разрешите подключение. На ПК зайдите в «Панель управления» → «Сеть и Интернет» → «Центр управления сетями и общим доступом» → «Изменение параметров адаптера». Найдите новое сетевое подключение (например, «Ethernet» или «Подключение по локальной сети» с именем Apple Mobile Device Ethernet) и используйте его. Если подключения нет, перезагрузите компьютер или переустановите драйверы Apple.

Плюсы способа:

Минусы:

максимальная скорость, стабильность, телефон не разряжается.можно подключить только одно устройство. Кроме того, в связи с ограничением сервисов Apple в России, официальная загрузка драйверов может быть невозможна.

Что делать, если не получается раздать интернет: частые проблемы

Иногда все сделано по инструкции, но подключиться все равно не удается. Причины могут быть следующие:

Сотовая связь выключена или нет интернета. Если на телефоне не работают сайты в браузере, раздавать просто нечего.

Неправильно введен пароль точки доступа. Попробуйте удалить сохраненную сеть на подключаемом гаджете и подключиться заново, внимательно введя пароль Wi-Fi.

Телефон ограничивает количество подключений. Если уже несколько устройств используют вашу мобильную точку доступа, новые подключения могут блокироваться.

Оператор запретил раздачу. На отдельных тарифах могут действовать ограничения на режим модема — посмотрите условия тарифа или личный кабинет.

Сбой настроек. Попробуйте выключить и снова включить мобильную точку доступа, а в крайнем случае — перезагрузить телефон.

Как снизить затраты при раздаче интернета

Пара финальных советов, чтобы раздать интернет с телефона и не пожалеть об этом:

Следите за трафиком. Видео в высоком качестве и обновления игр быстро «съедают» гигабайты. На смартфоне обычно есть счетчик расхода данных в режиме модема.

Включайте раздачу только по необходимости. Когда все закончили, отключите мобильную точку доступа, Bluetooth-модем и режим модема, чтобы никто случайно не подключился и не расходовал заряд и трафик.

Используйте надежный пароль и свое имя сети. Не оставляйте стандартный SSID и пароль точки доступа — так проще защититься от нежелательных «гостей» и попыток взлома.

Берегите батарею. Если раздаете интернет в течение длительного времени, держите телефон на зарядке и не накрывайте его — так он меньше нагревается.

Раздать интернет со смартфона — простая задача. Для повседневного использования выбирайтеточку доступа, для долгой работы за ноутбуком —, аоставьте как запасной вариант. Не забывайте о безопасности и контроле трафика.