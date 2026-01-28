Временный президент Сирии прибыл в Москву на переговоры с Путиным

Временный лидер Сирии Аш-Шараа прибыл в Москву на встречу с Путиным

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву. Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Борт аш-Шараа приземлился в столичном аэропорту Внуково. На кадрах видно, что аш-Шараа у трапа встречает в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Накануне пресс-служба Кремля сообщала о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина с временным сирийским главой.

До этого телеканал Syria TV сообщил, что аш-Шараа планирует приехать в Москву 28 января для переговоров с Путиным. Подробности предстоящего визита и темы встречи не уточнялись.

В октябре 2025 года временный президент Сирии уже приезжал в Москву для переговоров с Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он отметил, что Россия никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

Ранее аш-Шараа отменил визит в Германию.