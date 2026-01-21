Как мы потеряли мир, где было принято гордиться полнотой

Январь — время новогодних обещаний. Нет, не исполнения желаний, загаданных в праздничную ночь, мы же взрослые люди, понимаем, что ничего не сбудется. Нет, это время столкнуться с необходимостью выполнять то, что мы пообещали сами себе. И если мы — это взрослые люди, то, скорее всего, среди прочего, мы пообещали себе следить за здоровьем, правильно питаться, заняться спортом, похудеть, навести порядок в физиологической области нашей жизни.

Мысль, что это необходимо, всегда присутствует где-то на периферии нашего сознания, но именно на рубеже смены дат мы понимаем, что нужно облечь это в какую-то форму, даем себе обещание и забываем на период новогодних каникул. А потом неизбежно вспоминаем об этих обещаниях в первые рабочие дни. Мы смотрим в зеркало и понимаем — тут и без обещаний ясно, что надо похудеть, что ли. Я же помню, что эта рубашка свободно застегивалась у меня на животе. Я же помню, что у меня было пальто оверсайз. А теперь это просто пальто.

Чтобы отвлечься, стал читать книгу о бытовых практиках советской повседневности. И как назло, раздел, посвященный еде — общепиту, карточной системе, рецептам, нормам распределения. Наткнулся там на воспоминание художника Ильи Глазунова о том, что в 50-е годы XX века всем выпускникам Ленинградской художественной академии выдавали «темники» — книжечку, где были перечислены сюжеты, которые было можно и нужно живописать. Социально значимые, идеологически верные политически приемлемые сюжеты. Одобренные и согласованные. Среди прочего там был сюжет — «Прибавил в весе». Предполагалось, что художник должен изображать советского рабочего, приехавшего после отдыха в санатории. Там он отлично питался — не просто отлично, а еще и заслуженно, потому что передовикам производства положен отдых с полным пансионом. Теперь в идеологически верном сюжете живописного полотна советский рабочий стоит на весах и отмечает свою прибавку в весе. Причем от этой прибавки радостно не только ему, но и окружающим.

Середина прошлого века была тем рубежом, после которого толстеть стало неприлично. Если на протяжении предыдущих 20 тыс. лет полнота считалась признаком благосостояния и была редкостью, то в послевоенном мире народ постепенно стал наедаться и выяснилось, что проблема не в том, чтобы увеличить потребление калорий, а в том, чтобы его ограничить. Сюжет «Прибавил в весе» был прощальным приветом борьбе с недоеданием. Началась борьба с ожирением.

Что бы ни делал человек, ему постоянно надо худеть. Причем чем старше он становится, тем интенсивнее приходится следить за своим весом. Нам рассказывают о неуклонно замедляющемся метаболизме. С каждым десятилетием, говорят, на 10%. Кто это считал, на ком и какими методами, не уточняется. Но панику во внутреннем калькуляторе уже не унять — это, значит, насколько меньше мне нужно будет есть, когда исполнится 50? Вообще не есть, что ли?

Потом говорят, что метаболизм замедляется незначительно, дело в снижении физической активности. Так я и работаю больше для того, чтобы двигаться поменьше. Пандемия COVD-19 подарила нам шесть лет назад знание, что, оказывается, процентов 70 всех сотрудников могут вести свою трудовую деятельность, не выходя из дома. Зачем мне физическая активность, если я могу себя обеспечивать, не вставая со стула? Так я думал. Потом оказалось, что это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и прочей деградацией организма.

Тогда я стал считать калории. Оказалось, что в одном хинкали 200 килокалорий. Чтоб худеть, в день нужно потреблять не больше 2200 килокалорий. Это 11 хинкали. За весь день. В хорошей шоколадной конфете 120 килокалорий, в одном куске пиццы — 300, в тарелке борща со сметаной — 400. С детства учили есть борщ с хлебом, теперь говорят, надо переучиваться, чтоб избежать лишних калорий. В компоте сахар, в холодце — жир, подсчитать пищевую ценность селедки под шубой в принципе невозможно, потому что не существует единого рецепта и некоторые трут туда яблочко, полагая, что так будет полезней для здоровья. А не будет же.

Послушаешь доморощенных, но очень уверенных в себе нутрициологов из социальных сетей, так вообще жить не захочешь — сыр оседает плесенью на стенках пищевода, картошка вызывает все виды рака (наверное, еще и СПИДа), красное мясо ведет к слабоумию, белое мясо, видимо, к каннибализму, яйца гарантируют ранний инсульт, молоко — потерю человеческого облика.

И это мы еще не начинали говорить о физической активности, которая способствует снижению веса! Все дело в том, что она практически не способствует, как оказалось. За одну тренировку в зале тратится пятьсот килокалорий. Это полтора куска пиццы или два хинкали и шоколадная конфета. Стоило оно того, чтобы собираться, одеваться, ехать, переодеваться, потеть, стоять в общем душе, искать свою машину на заснеженной парковке? А сколько стоит спортзал? Вот именно.

Мы живем в удивительное время, когда тратить калории дороже, чем их потреблять. И скажем честно: если не брать в расчет катастрофических катаклизмов в ближайшем будущем, это, видимо, навсегда. То есть вот нам — людям старше 30-40 лет — теперь всегда нужно будет следить за своим весом. Зачем? Чтобы снизить риск преждевременной смертности, чтобы влезть в прошлогоднюю куртку, чтобы подниматься пешком хотя бы на четвертый этаж без инфаркта, чтобы не ловить на себе пренебрежительные и осуждающие взгляды, в конце концов.

А так хотелось бы ненадолго стать героем живописного сюжета на тему «Прибавил в весе». Вот стоишь ты, отдохнувший и толстый, на весах, которые показывают килограммов на пять больше, чем было в прошлом месяце, и все вокруг радуются. И ты радуешься.

Но ничего. От обещаний, данных самому себе, не скрыться в мире художественных фантазий. Придется худеть.

