Военная операция на Украине. День 367-й

ВСУ продолжают обстреливать города на левом берегу Днепра Херсонской области, за ночь украинские военные выпустили 49 снарядов ствольной артиллерии по гражданской инфраструктуре, сообщил представитель экстренных служб региона.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Казачьих Лагерях, Алешках, Каирах, Таврийске, выпустив в общей сложности 49 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сказал собеседник агентства ТАСС.
Он отметил, что 24 февраля в течение дня ВСУ выпустили семь снарядов по Новой Каховке, по Каховке было выпущено шесть снарядов из ствольной артиллерии, по Голой Пристани ВСУ выпустили 18 снарядов из ствольной артиллерии, по Алешкам — 21. Были обстреляны населенные пункты Новая Збурьевка, Казачьи Лагеря, Крынки, Днепряны, Кардашинка, Корсунка, Песчановка.
Либертарианская партия США выступила за прекращение оказания финансовой и военной поддержки Украине.
Шесть стран опубликовали декларацию против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Документ опубликован на портале Іnside the Games.
Декларацию подписали министры спорта Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии и Польши. В ней говорится, что в настоящее время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов находится на стадии обсуждения. Представители вышеупомянутых стран заявили о необходимости «отстаивать позицию недопуска России и Белоруссии к участию в международных турнирах в любой форме».
«Благодаря нашему историческому опыту мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, примененного год назад, было бы неправильным сигналом. Сейчас, как никогда, украинское спортивное сообщество заслуживает дальнейшей объединенной поддержки», — говорится в тексте.
21 февраля 2023 года Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию РФ. Во время прямой трансляции послания ВЦИОМ провел исследование в десяти городах России.
Выступление президента РФ произвело на участников исследования преимущественно положительное впечатление. Респонденты отметили важность и значимость проблем, озвученных Путиным, лично для себя и своих семей. Выступление типично характеризовалось как интересное, речь Путина – как честная и искренняя, а его позиция – четкая и понятная. Положительные реакции доминируют над отрицательными.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию, 21 февраля 2023 годаСергей Савостьянов/РИА Новости
В декабре прошлого года Россия продавала нефть зарубежным покупателям по гораздо более высокой стоимости, чем это было предусмотрено в механизме «потолка» цен в $60 за баррель, установленном западными странами. Средняя экспортная цена российского барреля нефти за последний месяц 2022-го составила $74, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на результаты совместного исследования аналитиков из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов.
Для Украины 2023 год станет более разрушительным, чем предыдущий, полагает бывший член консультативного комитета Госдепартамента США по международной экономической политике и комитета по национальной безопасности Стивен Майерс в статье для Newsweek.
«Предстоящий год конфликта обещает быть гораздо более разрушительным для Украины, чем то, что мы видели до сих пор. Россия не собирается слушать сомнительные предложения вести переговоры, основанные на требованиях, игнорирующих в первую очередь вопросы, которые привели к войне», — заявил Майерс.
По его мнению, единственным выходом из этой ситуации является мировое соглашение. При этом он отметил, что посредничество предлагает совершенно иной подход к достижению долгосрочного устойчивого мира, чем при переговорах, так как оно обеспечивает более структурированный и всесторонний путь к разрешению конфликта, поскольку процесс возглавляет нейтральная сторона.
Марочко утверждает, что ВСУ попытались нанести удар по Сватово в ЛНР. По его словам, российским ПВО удалось отразить атаку — РИА Новости.
Украина изучает предложения Китая по урегулированию конфликта, Киев не согласен по меньшей мере с одним пунктом этого плана, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
«Есть по крайней мере один элемент, с которым мы не согласны — об «односторонних санкциях», — приводит издание слова Кулебы.
По его словам, украинская сторона считает санкции важным инструментом, при этом считает, что план КНР в целом интересен. «Мы его изучаем, мы должны изучить его от начала до конца и сделать собственные выводы», — подчеркнул глава украинского МИД.
Он также добавил, что все подобные инициативы должны соответствовать принятой 23 февраля резолюции Генассамблеи ООН о «принципах справедливого мира» на Украине.
Марочко сообщил, что российские войска уничтожают живую силу и технику ВСУ, пытающихся нарастить свою группировку под Кременной — ТАСС.
Новый, десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет официально одобрен утром 25 февраля, утверждает Bloomberg.
Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко утверждает, что ВСУ под Артемовском в ДНР якобы создают ложные позиции и открывают с них огонь, чтобы ввести в заблуждение наступающие подразделения российских войск — ТАСС.
Научный сотрудник института политики и международных отношений Восточно-китайского педагогического университета Чжан Синь предположил, что западные страны, скорее всего, не смогут полностью принять положения из документа МИД КНР с позицией Пекина по украинскому кризису.
По его оценкам, положение об уважении суверенитета трудно реализовать на практике, так как оно может трактоваться сторонами конфликта по-разному — ТАСС.
Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал к демонстрациям против «прокси-войны» США и НАТО на Украине и обвинил европейских политиков в ее затягивании — ТАСС.
Администрация Соединенных Штатов ввела санкции против 80% российского банковского сектора, под американские рестрикции подпали около 2,4 тыс. физических и юридических лиц с начала специальной военной операции на Украине — ТАСС.
Президент США Джо Байден полагает, что потенциальные договоренности по Украине могут включать в себя положение о переходе со временем Крыма и части других территорий под контроль Киева — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Никополе и Марганце Днепропетровской области прозвучала серия взрывов — ТАСС.
Администрация США считает, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на Украине является низкой, пишет Politico.
В ночь на 25 февраля в нескольких регионах на востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области — ТАСС.
Политолог Леонарду Пас Невес из экспертно-аналитического центра «Фонд Жетулиу Варгаса» выразил мнение, что предложения Бразилии и Китая по урегулированию на Украине имеют общие черты — ТАСС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем и обсудил вопросы обеспечения «справедливого и прочного мира» на Украине — ТАСС.
Члены общественно-политического комитета «Остановить войну» провели пикет с призывами к миру на Украине перед Пантеоном в Риме — ТАСС.
Казахстанская сторона приветствовала позицию Китая по политическому урегулированию кризиса вокруг Украины — ТАСС.
Посол Польши в ЕС Анджей Садось сообщил, что Варшава согласилась на утверждение 10-го пакета санкций в отношении России — ТАСС.
Постоянные представители стран-членов ЕС согласовали 10-й по счету пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине — ТАСС.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский покинули зал заседаний Совета Безопасности всемирной организации перед выступлением некоторых европейских министров — ТАСС.
Западные и украинские чиновники допустили отступление ВСУ из Артемовска (украинское название — Бахмут) на фоне постепенного продвижения российских сил — ТАСС.