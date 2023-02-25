Военная операция на Украине. День 367-й

09:02

Шесть стран опубликовали декларацию против возвращения спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Документ опубликован на портале Іnside the Games.

Декларацию подписали министры спорта Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии и Польши. В ней говорится, что в настоящее время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов находится на стадии обсуждения. Представители вышеупомянутых стран заявили о необходимости «отстаивать позицию недопуска России и Белоруссии к участию в международных турнирах в любой форме».

«Благодаря нашему историческому опыту мы глубоко убеждены, что ослабление запрета, примененного год назад, было бы неправильным сигналом. Сейчас, как никогда, украинское спортивное сообщество заслуживает дальнейшей объединенной поддержки», — говорится в тексте.