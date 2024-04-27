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На Западе рассказали, как осуществляются платежи России в Китай

Reuters: половина платежей России в Китай осуществляется через посредников

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Mark Schiefelbein/AP

Половина платежей России в Китай осуществляется через посредников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что банки КНР существенно ограничили операции с российскими компаниями из-за угрозы вторичных санкций в то время, как ВТБ, единственный российский банк с филиалом в Китае, испытывает серьезную нагрузку из-за повышенного спроса на открытие счетов.

«Есть много бизнесменов (из России. — «Газета.Ru»), которые просто ходят из банка в банк, открывая текущие счета. Если платеж не проходит, они идут в следующий», — поделился один из источников агентства.

По информации авторов, все это приводит к задержкам с проведением транзакций и вынуждает предпринимателей обращаться к посредникам, что сопряжено с высокими комиссиями и рисками конфискации товаров в третьих странах. Отмечается, что посредниками выступают Гонконг, Киргизия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны, не вводившие санкции против РФ.

До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о потенциальных ограничительных мерах США в отношении китайских банков за якобы помощь России, заявил, что Пекин строго контролирует экспорт подсанкционных товаров.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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