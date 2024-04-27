Названа неожиданная локация, где россияне собрались проводить майские

Более трети — 34% — россиян проведут праздники на даче или за городом. Еще 30% ответили, что останутся в своем городе. Пока не определились с планами 22% опрошенных. Это показало исследование ЮMoney и «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Остальные 14% россиян планируют поехать в путешествие. Из них 6% отправятся в соседний город, 4% — за границу, остальные еще думают, куда поехать.

Четверть опрошенных (25%) пользователей ЮMoney сказали, что поедут в другой город России, еще 23% отправятся в Москву или в Санкт-Петербург, 10% — в Сочи, а 7% — в Калининград. По 3% поедут в Турцию и Европу, 1% — в Армению.

Еще 31% опрошенных выбрали свободные варианты ответа и сказали, что отправятся отдыхать в Подмосковье, Белоруссию, Тулу, Владивосток, Новосибирск, Омск и Вологду.

По данным «Суточно.ру», наибольшим спросом на майские праздники пользуются Санкт-Петербург, Казань и Минск. Также в десятку популярных направлений входят Москва, Сочи, Калининград, Зеленоградск, Нижний Новгород, Кисловодск, Волгоград. Дороже всего посуточная аренда из перечисленных городов в Минске (6 360 рублей за сутки), Казани (5 370 рублей) и Нижнем Новгороде (5 250 рублей). В Москве стоимость аренды на праздники в среднем составляет 4 950 рублей, в Санкт-Петербурге — 4 730 рублей, в Волгограде — 4 720 рублей, в Сочи — 4 650 рублей, в Зеленоградске — 4 580 рублей, в Кисловодске — 4 100 рублей, в Калининграде — 3 570 рублей.

«На Минск на эти праздники очень высокий спрос. Он обогнал по популярности Москву и Сочи. Соответственно, и цены на аренду здесь высокие. А вот в Сочи и Зеленоградске пока еще сравнительно невысокие цены. Майские каникулы — хорошее время для поездок на эти курорты. Средняя стоимость аренды на праздники здесь не превышает 4 700 рублей за сутки. На лето цены уже заметно выше: в Сочи — в среднем 5 800 рублей, в Зеленоградске — 6 500 рублей», — прокомментировал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру».

В основном туристы арендуют жилье на праздники на четверо суток и тратят на размещение 16 890 рублей. За год их траты выросли на 10%. Средняя ставка посуточной аренды в целом по России на праздники в данный момент составляет 4 220 рублей за сутки.

Ранее москвичам рассказали, где лучше провести майские выходные.