«Есть военные шаги. Мы готовы». Зеленский напомнил о правах Украины на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что ВСУ готовятся к наступлению на Крым, не обозначив, однако, конкретных сроков начала операции. Также он заявил, что ни одна другая страна не смогла бы выстоять в подобном военном противостоянии, кроме США, у которой, однако, «нет границ с Россией». Также Зеленский выступил со сдержанной критикой предложенного Китаем плана урегулирования конфликта и снова отказался вести переговоры с президентом РФ Владимиров Путиным. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На Украине ведется подготовка по захвату Крыма, сообщил Зеленский на пресс-конференции. Сроков начала возможной операции он не назвал.

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств»,

— сказал Зеленский.

Зеленский неоднократно заявлял о желании Украины вернуть Крым, причем как военным, так и невоенным путем. Так, в ноябре 2022 года в интервью Financial Times он заявил, что «будет только за», если предложат способ, как вернуть Крым «невоенным путем». В Москве неоднократно заявляли, что вопрос отчуждения Крыма от РФ не обсуждается.

По его словам, в конфликте с Россией Украина победит, если Киев выполнит «домашнюю работу», а западные партнеры «сдержат слово».

«Если наши партнеры, объединенные ради нашей победы, сдержат все свои слова, сроки. Если это будет не просто «бла-бла-бла»... Если все мы сделаем свое «домашнее задание», нас неизбежно ждет победа», — заявил он.

На вопрос журналистов, какая страна, по его мнению, могла бы выстоять в подобном противостоянии, он ответил, что Соединенные Штаты.

«Наверное США могли бы, но, к счастью, у них нет границ с Российской Федерацией», — отметил он.

РФ и США имеют общую водную границу, пролегающую в Беринговом проливе между Чукоткой и Аляской.

Движения к миру

Комментируя обнародованный Китаем план по возможному урегулированию конфликта на Украине, Зеленский отметил, что считает документ Пекина скорее позицией, нежели условиями для соглашения. Однако сам факт участия Китая в процессе он воспринял положительно. С рядом пунктов Зеленский категорически не согласен, с другими – «можно работать».

«Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет», - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.

Также он подчеркнул, что план, в котором нет пункта о выводе российских войск, Киеву не подходит.

Зеленский отметил, что предлагать мирные инициативы может только страна, на территории которой идут боевые действия.

24 февраля МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. Пекин призвал прекратить огонь и начать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис, защитить гражданских лиц и военнопленных, отказаться от «менталитета Холодной войны», уважать суверенитет всех стран «без двойных стандартов», гарантировать вывоз зерна, содействовать восстановлению Украины и обеспечить стабильность цепочек производства и поставок.

Также он заявил, что планирует встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. «Это пойдет на пользу нашим странам и безопасности в мире», — отметил он.

Однако возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным Зеленский отвергает.

«Мы говорили об этом еще до войны, я ему (президенту Турции Эрдогану. — прим. «Газеты.Ru») говорил: посадите Путина за стол переговоров. Я говорил многим. Нельзя допустить риска полномасштабной войны. Он не смог тогда этого сделать и не только он... А сейчас он считает, что может. Сейчас мы не можем, это не тот человек, там не с кем говорить», — заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в пятницу отвечая на вопрос о возможных переговорах о прекращении боевых действий между Москвой и Киевом при содействии Эрдогана.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности проведения переговоров с действующим президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией. По словам источников WSJ, за ужином в Елисейском дворце, резиденции президента Франции напомнил, что даже такие «смертельные враги», как Франция и Германия, заключили мир после Второй мировой войны.

Привлечение союзников

Президент Украины также заявил, что Киев будет стремиться привлечь страны Латинской Америки, Африки, Индию и Китай к поддержке украинской «формулы мира».

«Следующим шагом я вижу привлечение как можно большего количества стран к первому установочному саммиту. Хочется, чтобы он был результативным... Мы работаем над тем, чтобы были представители с разных континентов», — заявил он.

Глобальная задача, по его словам, — привлечь абсолютно всех.

Под «формулой мира» Зеленский подразумевает оглашенный в конце сентября приемлемый для Киева мирный план. Туда входят: «наказание» — санкции и трибунал против РФ, «защита жизни» — военная и финансовая помощь Киеву, восстановление территориальной целостности Украины, гарантии безопасности и решимость.

Также он заявил, что только при выполнении всех пунктов «формулы мира», можно перейти к окончанию боевых действий и дипломатической фиксации.

«Я не думаю теоретически, что могут пройти переговоры [с РФ]. Мы делаем конкретные шаги. Украина презентовала «формулу мира», там шаг за шагом, как мы видим... Если это будет выполнятся, мы дойдем до дипломатической фиксации окончания этой войны. Но до этого момента нужно выполнить все пункты», — сказал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что очень хотел бы поддержки Израиля в текущем конфликте. По его словам, его не устраивает роль Тель-Авива в качестве медиатора.

Вторжение в Приднестровье

Зеленский также опроверг возможность провокации не территории Приднестровья, поскольку республика, по его словам, является частью Молдавии.

«Мы уважаем территориальную целостность Молдовы и считаем, что Приднестровье - территория Молдовы», — сказал Зеленский.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Киев готовит провокацию в ПМР. В ведомстве заявили, что наблюдают концентрацию сил ВСУ на границах республики.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. В 1992 году после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в республике поддерживают совместные миротворческие силы, куда входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.