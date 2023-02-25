«Не все сразу»: Байден сомневается в скором возвращении Крыма Украиной

США не станут указывать Киеву, каким должен быть «конечный результат», заявил американский президент Джо Байден. Кроме того, он не уверен, что Украина сможет вернуть Крым сразу. Ранее его украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к этой операции.

Американский президент Джо Байден сомневается в том, что Украина сможет в ближайшем будущем вернуть Крымский полуостров. Свое мнение он высказал каналу ABC.

«Не все сразу», — ответил политик на вопрос о перспективах Киева по захвату Крыма. Тем не менее он «может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период».

Вместе с тем он отметил, что Вашингтон «не станет диктовать, каким быть конечному результату». Украинское руководство должно само решить, каким будет окончание конфликта.

Накануне, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к возвращению Крыма под свой контроль. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Политик уверен, что каждый житель страны хотел бы, «чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным».

«Все зависит от нас всех» – ответил он на вопрос о сроках и шагах.

«Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формирование бригад наступления — разной категории и разного характера», – добавил Зеленский.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о готовности ВС РФ пресечь попытки киевских властей навредить полуострову и его жителям.

«Для нас очевидно, что если бы в самом начале специальной военной операции граница не была отодвинута от Крыма, наш полуостров неизбежно подвергся бы массированным ударам украинских формирований», – констатировал он.

Чиновник напомнил, как в течение года со дня спецоперации украинская сторона «не раз пыталась нанести вред крымчанам любыми доступными ей способами: от попыток диверсий и налетов беспилотников до теракта на Крымском мосту», который произошел 8 октября прошлого года.

«Мы понимаем, что они не успокоятся, и наши Вооруженные Силы к этому готовы», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

22 февраля Аксенов сообщил, что президент России Владимир Путин одобрил его предложение о сооружении оборонительной линии на полуострове. Глава Крыма указал, что это предупредительные меры.

«Хочешь мира – готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает», – цитирует Аксенова РИА Новости.

Если оборонительная постройка не пригодится, можно будет по ней «экскурсии водить». «Пусть лучше сейчас будет так», – добавил чиновник.

Еще в августе прошлого года Зеленский утверждал, что Киев готов возвращать Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными». Позднее он заявил, что будет не против, если этот вопрос решится невоенным путем. В декабре начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что процесс пройдет «комбинированным путем – военной силой и дипломатией».

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк указывал, что после успешного договора о поставке западных танков, Киев ведет переговоры о передаче украинским военным ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.

В начале февраля источники Politico сообщили, что в Пентагоне сомневаются в том, что Киев способен в ближайшее время атаковать Крым, так как успех ВСУ нельзя гарантировать. По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что попытка Украины ударить по Крыму станет «красной линией» для Путина.

Ранее замгоссекретаря Виктория Нуланд дала понять, что Вашингтон поддерживает Киев в намерении вернуть полуостров.

По ее словам, на территории Крыма расположены «массивные военные сооружения», которые являются важными логистическими точками для России. «Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», – сказала она. Дипломат отметила, что «Украина не будет в безопасности пока Крым, как минимум, не демилитаризован».

21 февраля во время послания Федеральному собранию Владимир Путин подчеркнул, что Россия «защищает жизни людей, свой родной дом, а цель Запада — безграничная власть».

«Те, кто планировал новую атаку на Донецк и на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Крыму и Севастополю, и мы это знали и понимали. А сейчас о таких далеко идущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну раскрылись, раскрыли то, что мы и так хорошо знали», – сказал он.

Ранее президент России неоднократно предупреждал, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать».

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупреждал руководство Украины, что если будет удар по Крыму, то со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». По его словам, Россия готова применять все виды оружия.