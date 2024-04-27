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За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 «квадратов» и ЗИС

РИА: за карьеру в МО Тимур Иванов с супругой купил дом в 1500 «квадратов» и ЗИС

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Кирилл Брага/РИА Новости

Заместитель министра обороны Тимур Иванов с супругой во время его работы в Минобороны приобрели как минимум жилой дом площадью 1,5 тыс. квадратных метров и раритетный ЗИС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на декларации за 2016–2019 годы.

Отмечается, что среди транспортных средств, принадлежащих бывшей жене Иванова Светлане Захаровой с 2016 года, — Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2 и два мотоцикла Harley-Davidson (один из них появился у нее в декларации за 2017 год).

Сообщается, что в 2019 году в собственности у семьи Иванова появился жилой дом площадью свыше 1,5 тысячи «квадратов». Но предполагается, что жилплощадь оформлена на жену замминистра обороны.

У самого Иванова с 2016 года в доле квартира площадью 44,2 квадратных метра и квартира площадью 300 «квадратов».

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал до 23 июня 2024 года замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

Известно, что будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства. Следствие полагает, что чиновник сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Сам Иванов отвергает свою причастность к получению взятки. В суде он заявил, что готов предоставить развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее защита попросила Мосгорсуд отменить арест Тимура Иванова.

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