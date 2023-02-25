«Нанести ущерб военной машине России». Что вошло в 10-й пакет санкций ЕС

25 февраля глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС одобрил десятый пакет санкций против РФ в связи с проведением спецоперации на Украине. В частности, вводятся рестрикции в отношении 121 физического и юридического лица, а также значительные новые ограничения на импорт и экспорт. Как указал Боррель, запрещены российские пропагандистские СМИ, а также транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против России, сообщил в субботу, 25 февраля, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Принят 10-й пакет санкций. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт и экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ.

Мы по-прежнему едины в нашей решимости нанести ущерб военной машине России», — написал Боррель в Twitter.

По его словам, в черный список включены в том числе люди, которые занимались эвакуацией детей из зоны специальной военной операции РФ на Украине.

«В рамках наших списков мы нацелены на тех, кто несет ответственность за депортацию и насильственное усыновление не менее 6 тыс. украинских детей. Это явное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции, о чем я вчера говорил в Совете Безопасности ООН», — указал Боррель.

Согласно тексту заявления ЕС, новые санкции против России включают запрет трансляции и распространения RT Arabic и Sputnik Arabic.

Кроме того, вводятся дополнительные запреты на экспорт критических технологий и промышленных товаров, таких как электроника, транспортные средства, детали машин и товаров для строительного сектора, которые «могут быть использованы в интересах российских вооруженных сил».

В список запрещенных товаров попали новые электронные компоненты, которые «используются в российских системах вооружений, добытых на поле боя».

Запрещается также транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций.

Совет ЕС запретил гражданам РФ занимать руководящие должности на стратегических предприятиях в Евросоюзе, передает «Новая газета. Европа».

«Под санкции попали три российских банка. Их названия в заявлении не уточняются, однако Bloomberg писал, что это могут быть Альфа-банк, Тинькофф Банк и Росбанк», — говорится в публикации.

Кроме того, в санкционных списках фигурирует Фонд национального благосостояния, пишет «Лента.Ру».

Какие санкции против России вводил ЕС

Евросоюз начал вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в марте 2014 года.

Решение о том, что «в случае отсутствия разрядки напряженности в Крыму» ЕС будет применять «меры давления на Россию», было принято на экстренном саммите 6 марта 2014-го. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета рестрикций: персональные, секторальные и «крымский» санкционный пакет.

В феврале 2022 года к этим санкционным пакетам добавились ограничения, введенные после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, а также в связи с началом спецоперации на Украине. За минувший год Евросоюз ввел в действие девять пакетов ограничительных мер в отношении РФ.