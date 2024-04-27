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Булыкин одним словом оценил игру ЦСКА со «Спартаком»

Булыкин: игра ЦСКА – «Спартак» была скучной

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Знаменитый российский футболист, экс-нападающий сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о центральном матче перенесенного 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак», назвав игру скучной и объяснив, что дело в турнирной ситуации и задачах команд.

«Игра была скучная, но в то же время понятно, что и тем и тем нужны очки, все хотят хорошо сыграть, взять эти очки. Понятное дело, что давление и напряжение, которые были у команд, не давали им сыграть в зрелищный футбол. Очки тут на вес бронзы, и были очень важны. Это довлело над командами и тренерами, никто не хотел рисковать, а хотели не проиграть, что в конечном счете сделало игру ничейной, практически без голевых действий», — считает Булыкин.

ЦСКА и «Спартак» так и не забили ни одного мяча в матче 21-го тура, сыграв вничью, как и в поединке первого круга (2:2). «Спартак» занимает после 25 сыгранных встреч шестое место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 39 очков, армейцы располагаются на седьмой позиции, отставая на один балл.

Ранее был назван клуб, больше заслуживавший победы в матче ЦСКА со «Спартаком».

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