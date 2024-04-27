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В России заявили, что США перешли рамки дозволенного

Константинов: поставками Украине ATACMS США перешли рамки дозволенного

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Соединенные Штаты поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS перешли рамки дозволенного. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов, слова которого передает РИА Новости.

«Поставками ATACMS американцы перешли рамки дозволенного и показали, что для них вообще не существует никаких рамок. Вскормленная ими на Украине террористическая банда делает то, что может и считает нужным: они бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — заявил он.

26 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон располагает возможностями передать Украине «значительное количество» дальнобойных ракет ATACMS, однако не будет раскрывать конкретную цифру.

В этот же день журналист Кристоф Ваннер сказала, что дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины переломить ситуацию в ходе конфликта.

Ранее в ФРГ рассказали, что ВСУ получают ничтожную часть вооружений со складов НАТО.

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