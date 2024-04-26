«Прорыв вполне реален»: может ли ситуация в Очеретино обрушить фронт ВСУ Полковник Ходаренок: взятие Очеретино может стать прорывом оперативного масштаба

Ситуация в населенном пункте Очеретино и его окрестностях для Украины сложилась откровенно отчаянная, так оценил происходящее обозреватель Forbes. Что вызвало панику у руководства ВСУ и может ли прорыв оборонительных позиций перерасти в полноценное обрушение фронта ВСУ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Что случилось в Очеретино

Когда российские войска прорвали оборонительные позиции ВСУ в районе населенного пункта Очеретино, у охваченных паникой украинских командиров не было другого выбора, кроме как ввести в бой одну из их наименее подготовленных бригад ВСУ — 100-ю механизированную.

Как написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, ранее предполагалось, что 115-я механизированная бригада ВСУ сменит на позициях 47-ю механизированную бригаду в Очеретино, без особых помех разместив на тех же оборонительных рубежах достаточное количество личного состава и боевой техники для поддержания целостности линии обороны к западу от Авдеевки.

Но что-то пошло не так. Издание приводит слова командира роты 47-й механизированной бригады Николая Мельника, который потерял ногу во время контрнаступления Украины в прошлом году. Он утверждает, что «некоторые подразделения просто сбежали».

Неспособность 115-й механизированной бригады ВСУ удержать оборону фактически привела к тому, что российская 30-я мотострелковая бригада овладела населенным пунктом Очеретино, и это вызвало панику в украинских штабах.

Командование ВСУ приказало измотанной в боях 47-й механизированной бригаде развернуться в боевые порядки и вернуться на линию фронта, а 100-й механизированной бригаде — контратаковать наступающие подразделения российской армии.

Что касается последней, отметил Экс, то это бывшая территориальная бригада, некий аналог подразделения Национальной гвардии США, которую министерство обороны в Киеве в конце марта этого года переформировало в соединение действующей армии. 100-я механизированная бригада, по свидетельствам информированных источников, в достаточной степени укомплектована опытными бойцами. Около 2 тыс. солдат этого соединения в течение длительного времени участвовали в боевых действиях в ходе СВО.

Но бригаде, по мнению наблюдателей, не хватает тяжелой техники — танков западного производства, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, орудий полевой артиллерии. Поэтому боеспособность этого соединения существенно ниже, чем той же 47-й механизированной бригады.

Как бы то ни было, по словам военного обозревателя журнала, 100-я механизированная бригада упорно сражалась с частями 30-й мотострелковой бригады и другими подразделениями 41-й общевойсковой армии ВС РФ, когда они пытались продвинуться к населенному пункту Прогресс, расположенному примерно в 10 км к западу вдоль железной дороги, соединяющей Авдеевку с Очеретино.

«Попытка продвинуться к Прогрессу была отражена успешной контратакой 100-й механизированной бригады», — сообщила украинская аналитическая группа Deep State.

Вопрос о достоверности данных

Сразу скажем, что подобные оценки западных источников вызывают большие сомнения, если не сказать более. По данным же российских источников, контратака 100-й Механизированной бригады (мбр) отнюдь не была успешной, завершилась практически не начавшись, и никакого воинского умения бойцы ВСУ в этих боях так и продемонстрировали. Подразделения 100-й мбр были рассеяны, понесли большие потери, и, не добившись никакого результата, в беспорядке отошли на исходные позиции.

Неясно, что может произойти дальше в Очеретино и его окрестностях, написал обозреватель Forbes. На данный момент украинские войска «удерживают позиции в западной части села и поддерживают огневой контроль над его южной частью», — отметили в украинском центре оборонных стратегий. Сразу скажем, что подобные формулировки весьма размыты и лукавы, не отражают действительного положения дел и способны только ввести в заблуждение вышестоящее командование ВСУ.

Однако тот факт, что командованию ВСУ пришлось бросить в бой сравнительно слабую бригаду, говорит о нехватке украинских резервов к западу от Авдеевки, написал Forbes. Российское командование, по мнению издания, держит в резерве целую 90-ю танковую дивизию в районе Авдеевки. Отметим, что данные Forbes о боевом и численном составе российских войск в районе Очеретино могут носить только самый приблизительный характер. Вполне возможно, что в этом районе далеко не одна дивизия ВС РФ, а существенно больше сил и средств. И, по вполне достоверным данным, так оно и есть.

Возможен ли полноценный прорыв?

Экс полагает, если 90-я танковая дивизия ВС РФ войдет в Очеретино еще до того, как украинское командование найдет дополнительные резервы для стабилизации линии фронта, российский тактический успех в районе этого населенного пункта может перерасти в полноценный прорыв оперативного масштаба, который может вынудить десятки тысяч украинских военнослужащих отступить на запад и занять заранее подготовленные оборонительные рубежи.

Вполне возможно, что устойчивость тактической зоны обороны ВСУ в настоящее время под большим вопросом и силами и средствами для ликвидации вклинения ударных группировок ВС РФ командование ВСУ не располагает. Прорыв российских соединений в глубину обороны бригад первого эшелона ВСУ в настоящее время вполне реален.

Скорее всего, командование ВСУ в настоящее время ломает голову над тем, каким образом в условиях дефицита сил и средств остановить дальнейшее расширение фронта прорыва российских войск в сторону флангов и глубину. Вполне вероятно, на направление прорыва ВС РФ в районе Очеретино выдвигаются украинские подразделения и части с неатакованных участков, противотанковые резервы и подвижные отряды заграждения. Надо полагать, в украинских штабах планируют упорно оборонять все населенные пункты и отсечные позиции на флангах участков прорыва.

Последней надеждой военно-политического руководства в Киеве, как, впрочем, и обычно, являются поставки вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и управляемых ракет со стороны коллективного Запада и в первую очередь США (которые уже начались). Именно это, и только это, по мнению командования ВСУ, позволит удержать линию фронта.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).