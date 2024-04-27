Стало известно, сколько стоит пожарить шашлык на майских праздниках

Чаще всего россияне покупают шашлык из курицы. К такому выводу пришли аналитики «АТОЛ Онлайн», которые в преддверии майских праздников провели исследование обезличенных данных продаж за 2023-2024 годы. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Доля покупок замаринованной курицы составляет 47%. На втором месте — заготовки для шашлыка из свинины (37%). Оставшиеся 16% совокупно приходятся на баранину, индейку и говядину.

По данным «АТОЛ Онлайн», упаковку куриного шашлыка в среднем можно купить за 369 руб., индейка в маринаде обойдется покупателям в 388 руб., свинина — в 530 руб., баранина — в 678 руб., а говядина — в 766 руб.

Упаковку шампиньонов, которые можно пожарить на мангале, россияне могут приобрести в среднем за 130 руб., а вот любители купатов смогут их купить за 230 руб. Лаваш, который прекрасно дополнит блюдо «на огне», обойдется в 59 руб.

Исследование проводилось на основе анализа обезличенных данных продаж по 43,6 млн чеков.

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