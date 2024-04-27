В трех штатах США проходят мощные торнадо

В американских штатах Небраска, Айова и Техас проходят мощные торнадо, минимум три человека пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США. Ожидается, что серьезные штормы продолжатся до воскресенья, но суббота может стать самым опасным днем, когда угроза торнадо распространится от штата Мичиган до Техаса.

24 апреля у берегов Панамы в Тихом океане произошло землетрясение с магнитудой 5,5.

20 апреля сообщалось, что извержение вулкана произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Речь идет о вулкане Руанг. Он расположен на одноименном острове.

18 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Турции в провинции Токат. Природный катаклизм произошел около 18:11 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Очаг сейсмического явления залегал около города Сулусарай на глубине шести километров.

Ранее на Тайване произошло землетрясение.