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В трех штатах США проходят мощные торнадо

CNN: три человека пострадали в штатах Небраска, Айова и Техас из-за торнадо

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Depositphotos

В американских штатах Небраска, Айова и Техас проходят мощные торнадо, минимум три человека пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США. Ожидается, что серьезные штормы продолжатся до воскресенья, но суббота может стать самым опасным днем, когда угроза торнадо распространится от штата Мичиган до Техаса.

24 апреля у берегов Панамы в Тихом океане произошло землетрясение с магнитудой 5,5.

20 апреля сообщалось, что извержение вулкана произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Речь идет о вулкане Руанг. Он расположен на одноименном острове.

18 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Турции в провинции Токат. Природный катаклизм произошел около 18:11 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Очаг сейсмического явления залегал около города Сулусарай на глубине шести километров.

Ранее на Тайване произошло землетрясение.

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