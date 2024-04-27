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Маск обратился к Белому дому по поводу Украины

Маск после слов помощника Байдена задался вопросом, как выглядит победа Киева

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление помощника президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о возможности победы Киева в конфликте с РФ, задавшись вопросом, что представляет собой эта «победа». Он оставил комментарий одного из пользователей в соцсети X, который опубликовал комментарий Салливана.

«Что из себя представляет победа?» — написал Маск.

25 апреля Маск написал в соцсети X, что заявления Белого дома по Украине не совпадают с реальным положением дел.

21 апреля Илон Маск прокомментировал одобрение палатой представителей конгресса США нового пакета помощи Украине. Он отметил, что у США нет стратегии выхода Украины из войны.

После этого советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об отсутствии логики у Маска.

Ранее Маск предрек гражданскую войну на Западе.

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