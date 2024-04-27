Поволжье ожидают жаркие выходные

В Поволжье и на юге Урала до понедельника сохранится аномально теплая погода. Об этом РИА Новости заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

«До восьми градусов (выше нормы - ред.) на всем нашем юге практически, также Поволжье, юг Урала: Башкирия, Татарстан, Самарская, Волгоградская, Саратовская, Ульяновская области, Оренбургская, Курганская области», — заявила Макарова.

По словам метеоролога, аномальная жара уйдет в середине недели, когда температура воздуха снизится с 23-28 градусов до 15-20. Макарова отметила, что для конца апреля данные показатели, тем не менее, все равно превышают норму.

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Температура воздуха, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, будет около +20°C, 30 апреля — выше +20°C, и только 1 мая на западе региона могут пройти небольшие дожди, но на температурном режиме они не скажутся.

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