Стало известно, почему ВСУ отказались от использования Abrams на фронте

Украинская армия теряет больше танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации, чем при сражениях с военнослужащими России. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, капитальный ремонт этих танков осуществляется только спецбригадами. Он заявил, что на территории Украины его провести невозможно. Также Кимаковский отметил, что топливо для Abrams завозили из других стран, так как оно должно быть «особенно чистое».

26 апреля директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа и политолог Евгений Михайлов заявил, что решение Вооруженных сил Украины отказаться от использования американских танков Abrams на линии соприкосновения ухудшит для них ситуацию.

До этого депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отказ от танков Abrams из-за уязвимости перед российскими дронами. Он подчеркнул, военная техника «ценой в миллионы» становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов.

Ранее в Совфеде высмеяли «чудо-технику» Abrams, бегущую с фронта.