Снайперы-десантники из подразделений российских воздушно-десантных войск спасли из-под обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) беженцев из Часова Яра, которые двигались из подконтрольного Украине города в сторону Луганской народной республики. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Снайперская группа уссурийских десантников спасла из-под обстрела и удара FPV-дронов женщину с детьми из Часова Яра», — сообщили в министерстве обороны, предоставив кадры этого события.

На них видно, что автомобиль с мирными жителями, которые бежали из Часова Яра на восток, в ЛНР, был подбит артиллерийским огнем ВСУ. Женщину и двух малолетних детей спасли российские десантники-снайперы, которые возвращались с боевого выхода.

Российские солдаты смогли укрыть мирных жителей от обстрела и сопроводить в безопасность.

До этого боец российской армии сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком во время эвакуации раненого сослуживца.

Ранее польский генерал сообщил об одной из главных целей ВС РФ на Украине.