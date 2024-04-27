В Минздраве рассказали о реакции пациентов на препарат от болезни Бехтерева

Пациенты отмечают высокую эффективность препарата от болезни Бехтерева. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС.

«Те пациенты, которые сегодня в рамках клинических исследований получили эту терапию, отмечают высокую эффективность препарата», — заявил Мурашко.

Он также отметил, что выпуск этого препарата может стать поводом для медицинского туризма в Россию.

25 апреля стало известно, что в России разработали первый в мире препарат с уникальным механизмом действия, способный помочь пациентам с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева).

Болезнь Бехтерева — это хроническое заболевание, при котором антитела атакуют суставы и хрящевую ткань человека, принимая их за инородные тела. Пациент испытывает боль и скованность в позвоночном отделе, что ведет к ограничениям в подвижности.

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