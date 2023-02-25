«Год защиты Отечества». Главное из статьи Дмитрия Медведева

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что РФ сегодня «противостоит практически целая империя разнообразных врагов». При этом противники России продолжают гибридную войну, утверждает он. По его словам, ядерный потенциал РФ сдерживает горячие головы на Западе. Медведев добавил, что цель стран Запада одолеть Россию «чужими руками», по всей видимости, оправдывает для них любые расходы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев утверждает, что «цель стран Запада одолеть Россию чужими руками, по всей видимости, оправдывает для них любые расходы, а на простых украинцев плевать с высокой колокольни». Такое мнение он выразил в статье для журнала «Национальная оборона», опубликованной в субботу, 25 февраля.

В частности, экс-президент РФ считает, что Украине «с барских плеч предоставили такое огромное количество вооружения и боеприпасов, что некоторые европейские министерства обороны всерьез начали жаловаться на опустевшие склады». По его словам, европейским государствам перестало хватать оружия для проведения учений и стрельб.

Противники РФ отдают себе отчет в том, что Россия может себя защитить, и не спешат вступать в открытое противостояние, указал Медведев.

«Наиболее мощным сдерживающим фактором для особо горячих голов при погонах натовского образца выступает ядерный потенциал, которым обладает Россия. Оружия, в том числе современного и высокоточного, у нас достаточно», — отметил он.

По словам замглавы российского Совбеза, в то же время «противники РФ продолжают гибридную войну, в том числе пытаются вести кибервойну против России, заручившись поддержкой IT-гигантов, которые далеко не бескорыстны».

Медведев подчеркнул, что ОПК России в состоянии произвести все необходимое для отражения и подавления любой агрессии, не допустить даже малейшего риска для безопасности и суверенитета страны и ее союзников.

«Сейчас оборонная промышленность нашей страны работает так, что никакие масштабные поставки западного оружия нашим врагам преимущество на линии столкновения обеспечить не смогут.

То, что за столь короткий период удалось масштабировать производство вооружений, военной техники и средств поражения, удивляет наших противников», — написал он.

Медведев добавил, что Россия не только нарастила производство своего вооружения, но и «неплохо изучила вражеское оружие, узнав для себя много полезного».

«Спустя год после начала специальной военной операции, в феврале 2023-го, мы отметили еще одну очень важную дату в нашей истории. 80-летие победы советского народа в Сталинградской битве - главном сражении ХХ века, после которого окончательный разгром гитлеровских армий стал неизбежностью.

История повторяется. В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов», — утверждает замглавы СБ России.

По его словам, «противники поставили себе задачу стереть Россию с лица земли, но у них не выйдет».

«Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно. А пресловутый «западный мир» — лишь малая часть мирового сообщества, примерно 15% населения планеты. Богатое, пресыщенное, но — меньшинство», — указал он.

Прошедший год специальной военной операции, как считает замглавы СБ РФ, многому научил россиян и «сплотил граждан страны в борьбе с общим врагом». Главное, что за этот год удалось «обрести твердую уверенность в собственных силах и в собственной победе», отметил Медведев.

Он заявил, что сейчас главное для России — сохранить единение, обеспечить стабильность и благополучие для своих новых территорий, а также делать все для воцарения многополярности в мире.

«Что дальше? Уверен, что для нас самое главное — сохранить дух гражданского единения, который мы видим в российском обществе в противовес всем вызовам и угрозам.

И перейти к нормальной жизни, ориентированной прежде всего на созидание. С нами наша Родина, наша история, наше прошлое, которым мы гордимся. С нами наша сила, стойкость и чувство ответственности за будущее всего мира», — заключил Медведев.