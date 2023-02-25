«Украинцы вытащили счастливый билет». Арестович порассуждал о пути развития Украины

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в очередной раз предположил дальнейшее развитие Украины в условиях спецоперации. По его словам, народ страны вытянул «счастливый билет», так как может самостоятельно решить свое будущее. Но в случае создания «закрытой и моноэтичной» Украины ее жителей ждут проблемы, какие возникли сто лет назад, считает Арестович.

Экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что перед страной встала новая угроза: «потерять время после победы и пойти по ложному пути развития». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что украинцы, несмотря на боевые действия, «вытащили счастливый билет» и могут самостоятельно выбрать дальнейший путь развития страны. Но сейчас на Украине, по его словам, нарастает «идейный конфликт на историческом пути».

«Какую Украину мы хотим строить: свободную, открытую, многокультурную, волевую, креативную или закрытую и моноэтничную?» – задался вопросом Арестович. Политолог считает, что при выборе закрытой и моноэтничной страны, народ Украины ждут проблемы.

«Такая страна не сможет расцвести и существовать долго. Попытки уже были сто лет назад. Результат известен — потеря государственности, Голодомор и репрессии», – напомнил он. Арестович считает, что, новые попытки будут иметь схожие последствия.

После того, как Арестович ушел в отставку с внештатной позиции советника, он часто выступает с резкими заявлениями.

«Корейский вариант»

Например, 7 февраля он выразил мнение, что у Украины нет сил для победы в спецоперации. В связи с этим, утверждает эксперт, западные страны могут реализовать в регионе концепцию «двух Корей».

«Для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием <…>. Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы как общество не готовы к такому исходу», – цитирует его Telegram-канал «Политика Страны».

Кроме того, Арестович утверждает, что и Запад тоже «думает так же», а Киев «от них тотально зависит».

«Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями», – сказал он.

Подобную версию 5 февраля высказал и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он утверждает, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, который предполагает «условную 38-ю параллель». 38-я параллель – это разделительная демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявление Данилова о том, что такой вариант развития событий якобы может предложить Россия, это слухи и домыслы.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, отметил, что информация о якобы контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта», является очередной уткой.

Сложные месяцы для украинской армии

5 февраля Арестович констатировал, что ближайшие два месяца для ВСУ в Донбассе «будут сложными». По его словам, «наиболее неприятная» ситуация сложилась в направлении «на Северск и на отсечение Бахмута».

«Некоторых неприятностей нам не избежать,

уж больно большая там группировка, превышающая нас и по численности и, по-прежнему, превышающая нас по средствам – вооружению, военной технике», - сказал он на стриме с экс-адвокатом Марком Фейгиным (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иноагентом).

Тем не менее он уверен, что украинским силам удастся перехватить инициативу на поле боя. Хотя в конце января он утверждал, что у Киева есть все шансы проиграть.

«Мы очень победимы»

21 января Арестович в интервью журналисту и политологу Юрию Романенко, оно опубликовано на YouTube-канале Арестовича напомнил о словах президента Польши Анджея Дуды, который в Давосе сказал, что ближайшее время может быть решающим для исхода конфликта на Украине: «Россию пока не удается победить».

Дуда опасается, что российские военные готовят «новое наступление», и в этот период встанет вопрос, «выживет Украина или нет».

«Мы внутри очень четкой спецоперации россиян по нам <...> И польский президент произносит, что сейчас решающие месяцы по Украине, неизвестно, что будет, потому что они понимают, что затевается», – прокомментировал его слова Арестович.

Политолог заметил, что Украина «непобедима до тех пор, пока не начали грызться друг с другом».

«Когда мы начали грызться друг с другом, мы очень победимы, победимы в кратчайшие сроки, и неожиданно для самих себя», – констатировал он.

«И если все думают — я сейчас неофициальное лицо уже, могу говорить все, что хочу, если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже», – заключил Арестович.

18 января президент России Владимир Путин заявил, что победа РФ неизбежна.

«С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы», – сказал он.