«Вашингтон» Овечкина потерпел третье подряд поражение от «Рейнджерс» Панарина

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал третью победу подряд в серии с «Вашингтон Кэпиталз» – 3:1. Победители регулярного чемпионата пропустили в первом выездном матче серии первыми от Джона Карлсона, но ответили на шайбу защитника «Кэпс» тремя своими точными бросками. Еще в первом периоде отличились Крис Крайдер и Барклай Гудроу, а во втором отрезке точный бросок нанес Винсент Трочек.

Российские хоккеисты не отметились набранными очками. Артемий Панарин из «Рейнджерс» за 17:14 на льду не нанес ни одного броска. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 24:06, четыре раза бросил в створ, заблокировал один бросок, провел четыре силовых приема и закончил матч с показателем полезности -1. На счету форварда «столичных» Ивана Мирошниченко три силовых приема за 9:31 игрового времени, защитник Александр Алексеев отыграл 20:56, совершив за это время один блок-шот, проведя три силовых приема и заработав две минуты штрафа.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразив 28 из 29 бросков по своим воротам, стал первой звездой встречи. Ньюйоркцы повели со счетом 3-0 в серии и находятся в одной победе от выхода во второй раунд. Следующая игра также пройдет в столице США.

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