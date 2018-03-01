«Это намеки из «холодной войны». Реакция на речь Путина. LIVE

The Telegraph — то ли специально, то ли по ошибке, — исказили цитату Владимира Путина о летчике Романе Филипове. Напомним, что президент сказал, что «у них (по контексту — в других армиях мира. — «Газета.Ru») таких героев не будет никогда». В версии британской газеты этот момент речи российского лидера выглядят следующим образом:

«Путин также поклялся, что такие инциденты, как смерть пилота Романа Филипова, который в прошлом месяце в Сирии подорвал себя гранатой, будучи вынужденным выбираться с вражеской территории, «больше никогда не повторятся», что вызвало овации».

В оригинале фраза прозвучала так:

«Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира — это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом — таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов — у них не будет никогда».