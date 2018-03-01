«Это намеки из «холодной войны». Реакция на речь Путина. LIVE

- 389344 просмотра Как глава ФКР объяснил концентрацию мельдония в пробе Крушельницкого
- 375212 просмотров Онлайн-трансляция решения МОК по российскому спорту
- 301677 просмотров Онлайн-трансляция реакции России на возможное лишение турниров
- 274241 просмотр Онлайн-трансляция: Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
- 269266 просмотров Россия лишится права проводить международные соревнования
- 251711 просмотров WADA призвало федерации не проводить соревнования в России
- 131027 просмотров Медведев может сохранить пост премьер-министра в новом правительстве
Напомним, что ранее партия «Яблоко» направила в ЦИК жалобу, согласно которой послание президента Владимира Путина Федеральному собранию нарушает предвыборное законодательство и имеет признаки агитации.
«Расценивать можно как угодно, но все это в рамках закона. Можно критиковать закон, но все сделано по закону. Сама процедура предусмотрена законом, она абсолютно законна», — ответила на это Памфилова.
Тем временем, ЦИК оценила послание действующего президента на предмет предвыборной агитации.
«Я не услышала [агитации в послании]», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
На случай, если вы только подключились: «Газета.Ru» собрала для вас самые главные высказывания Владимира Путина на прошедшем обращении Федеральному Собранию.
По словам Медведева, «значительная часть послания была обращена к правительству — и к действующему составу, и после завершения политического цикла к новому правительству».
«В любом случае, прошу всех членов правительства - вице-премьеров, министров, руководителей агентств и служб, которые входят в структуру правительства, - уже приступить к предметной проработке поставленных задач, соответствующим образом настроить коллег», — сказал глава правительства.
Первая часть послания, впрочем, не забывается. «Работы будет очень много», — сказал премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства, которое началось после завершения обращения президента.
Министр обороны, разумеется, не мог оставить речь главнокомандующего без комментариев. «Мы присоединяемся к словам благодарности нашей науке, нашей промышленности, которая смогла не только сохраниться и выжить, но и давать такие результаты. Результаты, которые действительно позволяют нам уже сегодня обладать оружием, которого нет ни у кого», — говорит глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
Военная часть послания определенно затмила социальную. Даже главы российских регионов не могут обойти ее вниманием.
«Особую гордость вызывают меры по укреплению оборонной мощи страны. Представленный новый вид стратегического оружия поистине впечатляет. Мощно! Это придаст нашим гражданам уверенности и чувство спокойствия за своё будущее», — пишет глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте».
Пользователи твиттера с большим энтузиазмом начали придумывать названия для новейших российских вооружений: «Сюрприз», «Илья Муромец», «Крым», «Антисанкции», «Американо», «Донбасс», «Матрешка», «Бабочка», «Ангел», «Владимир», — фантазия пользователей неиссякаема.
Как Владимир Путин охарактеризовал новейшее оружие России.
Политконсультант Леонид Давыдов считает, что в сегодняшней речи было, собственно, два послания, которые не нужно смешивать друг с другом.
«Второе, посвященное международной политике и развитию ВПК, демонстрирует решимость отстаивать суверенитет. А в первой части во главе угла человек и качество его жизни, среда для бизнеса. Оно более традиционное. Но, в целом, все сделано довольно технологично и продумано. Всем сестрам по серьгам», каждая группа услышала свое», — заключает эксперт.
Среди парламентариев, судя по всему, популярно сравнение сегодняшнего обращения Путина с его Мюнхенской речью 2007 года. Тогда Владимир Путин говорил о том, что однополярная модель мира, в которой США единолично определяет будущее всего человечества, невозможна и Россия будет вести собственную независимую политику.
Уже тогда многие американские политики обвиняли российского президента в возобновлении «холодной войны».
Кстати, последним советским политиком, который грозил жестким ответом, был лидер СССР Никита Хрущев. Обращаясь с трибуны ООН в октябре 1960 года к США и их союзникам, он пригрозил им «показать кузькину мать» Многие в США тогда приняли это идиоматическое выражение за название советской ядерной бомбы.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также обратил внимание на то, что Путин дал поручение развернуть политику «к человеку, к каждому гражданину». «Президент указал на то, что наша страна, оставаясь среди первых в вооружениях и космических полетах, рискует отстать во внедрении технологий в быт своих граждан, в обеспечении благополучия каждого жителя страны. И совершенно справедливо сказано, что конкурентоспособсность страны обеспечивает именно общее технологическое развитие», — говорится в релизе, поступившем в «Газету.Ru».
Поэтому важны поручения президента и в области фундаментальной науки, и в сфере образования, экологии и развития среднего и малого бизнеса, считает депутат.
Собственно, настроения депутатов схожи в одном — сегодняшняя речь Путина стала своего рода водоразделом в современной истории отношений России с другими странами мира.
«Послание президента Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию обозначило начало новой эпохи в мировой политике, где России возвращается роль ведущей мировой державы», — заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
The Telegraph — то ли специально, то ли по ошибке, — исказили цитату Владимира Путина о летчике Романе Филипове. Напомним, что президент сказал, что «у них (по контексту — в других армиях мира. — «Газета.Ru») таких героев не будет никогда». В версии британской газеты этот момент речи российского лидера выглядят следующим образом:
«Путин также поклялся, что такие инциденты, как смерть пилота Романа Филипова, который в прошлом месяце в Сирии подорвал себя гранатой, будучи вынужденным выбираться с вражеской территории, «больше никогда не повторятся», что вызвало овации».
В оригинале фраза прозвучала так:
«Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира — это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет еще лучше. Главное в другом — таких людей, таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филипов — у них не будет никогда».
В Совфеде уже даже назвали, когда новейшие виды вооружений поступят в российскую армию. По словам зампреда комитета верхней палаты парламента по обороне и безопасности Евгения Серебренникова, ждать недолго. «Насколько я понимаю, период их постановки на вооружение — ближайшие годы, то есть год-два, три от силы. Эти виды вооружений не просто на бумаге, они разработаны, испытаны и сделаны, пусть не в массовых количествах», — прокомментировал сенатор сроки РИА «Новости».
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев считает, что оппоненты России действительно могут воспринять послание как конфронтационное и агрессивное. Но, по мнению сенатора, здесь та же ситуация, что и с мюнхенской речью. «И то выступление, и это имеют противоположный смысл. Это послание нацелено на то, чтобы отрезвить оппонентов, которые оказались в иллюзии того, победили в войне 20 лет назад и являются единственной реальной силой, которой позволено творить добро и зло и решать, кто прав, а кто виноват», — считает Косачев.
По его мнению, попытки России «отрезвить» оппонентов политическими аргументами ничего не дали. Поэтому Косачев выделил радость, что время не было потрачено зря, и у России появилось такое вооружение. Он считает его аргументом для принуждения наших «партнеров» вернуться за стол переговоров, чтобы мир был обустроен на принципах неделимой и коллективной безопасности.
Кстати, уже начали поступать первые предложения по названию новых российских ракет. Помощник президента Владислав Сурков предложил назвать новейшее вооружение «Гиви» — в честь убитого в прошлом году ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаила Толстых, носившего позывной Гиви.
«Я хочу принять участие (в конкурсе) на название систем вооружения. «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса», — сказал Сурков РИА «Новости».
Не только «Газета.Ru» обратила внимание на то, что слово «развитие» звучало очень часто. «прежде всего, на мой взгляд, нынешнее послание — манифест не стабильности, а развития. Это важный момент в расстановке акцентов. Да, устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни достигнута, но она — не самоцель. По словам В.В. Путина, устойчивость — основа, но не гарантия дальнейшего развития», — написал в своем фейсбуке руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
The Washington Post пишет, что в речи Путина слышались «намеки времен Холодной войны, что, как представляется, усиливает позиции России против Запада и его союзников».
Министр финансов Антон Силуанов по итогам послания Путина заявил, что темпы роста расходов на оборонку будут «посильными для бюджета».
«Президент только что утвердил государственную программу вооружений на несколько лет. В этой программе не планируется в номинальном выражении снижения расходов на оборону. Наоборот, они будут увеличиваться, в тех объемах и пределах, которые посильны для государственного бюджета», — цитирует министра РИА «Новости».
«Слабым здесь не место», — так прокомментировал «Газете.Ru» выступление президента губернатор Московской области Андрей Воробьев, добавив, что Россия «должна иметь возможность отвечать на глобальные угрозы».
Спикер верхней палаты Федерального Собрания Валентина Матвиенко после послания президента заявила, что Москва может ответить на любую угрозу собственной безопасности.
«Это был сигнал — хватит заниматься гонкой вооружений, надо садиться за стол переговоров, договариваться, снижать напряженность в мире. Россия готова сегодня ответить на любую угрозу ее безопасности», — заявила Матвиенко.
Западные СМИ не на шутку обеспокоились посланием Путина. «Владимир Путин, анонсируя новые ракеты, угрожает США гонкой вооружений», — материал с таким заголовком публикует британская газета The Guardian.
К слову, цитата «Вы нас тогда не слушали. Послушайте нас теперь», видимо, обречена стать самой известной из этой речи — по крайней мере, на Западе. Именно ее сейчас цитирует европейская пресса.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак также отметил в послании президента скорее первую часть. «При большом количестве внешних вызов мы должны иметь возможность адекватного на них ответа для того, чтобы реализовывать те внутренние задачи, которые перед нами стоят. А самая главная задача, которую определил президент, — это повышение качества жизни россиян», — заявил он.
Однако обратили внимание политики и на экономическую часть речи Путина. Вот, например, как комментирует послание президента Борис Грызлов: «Нам необходимо обеспечить стабильную экономическую базу для роста благосостояния граждан, семей, городов и сёл, наших регионов. В том числе, нужно помочь российской экономике войти в новый технологический уклад. Тем самым — повысить глобальную конкурентоспособность страны».
Вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников, что часть выступления, посвященная ракетам и другим видам вооружения, призывает США к сотрудничеству. По его словам, в какой-то момент действительно был дисбаланс, которым американские коллеги бравировали. Поэтому эта часть послания была для них — показать, что альтернатив сотрудничеству нет.
Глава комитета по информационной политики Леонид Левин также считает, что разговор шел как раз о внутренней политике. По его, словам ВПК как индустрия относится именно к ней.
Такой же точки зрения придерживаться руководитель фракции ЕР Сергей Неверов. По его словам, действительно частично это было послание главы России мировым лидерам. И его смысл показать возможным агрессорам, что мы защищены.
Депутаты после завершения речи Путина перешучиваются: «А ты уже сбросил все доллары?»
Мировые СМИ мгновенно отреагировали на речь Владимира Путина. В Европе и США заголовки о том, что Россия угрожает странам Запада.
Речь Путина завершилась. Четырех минут не хватило до двух часов. Зал встал, играет гимн.
«Не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно садиться за стол переговоров и вместе думать над новой системой развития цивилизации. Все эти предложения остаются в силе. Политика России никогда не будет опираться на мнение об исключительности», — говорит Путин. «Газета.Ru» думает, что нынешнее послание Путина по силе международного эффекта вполне будет сопоставимо со знаменитой «мюнхенской речью». Послание Путина — даже не Федеральному Собранию, но Послание Миру.
«Все то, чему [Запад] попытался воспрепятствовать, не получилось. Сдержать Россию не удалось», — обратился Путин к западным партнерам.
Путин надеется, что сегодняшнее его выступление остудит горячие головы западных партнеров. И, кстати, призвал к диалогу с партнерами.
Глава государства особенно подчеркнул, что никаких международных обязательств Россия не нарушает. «Растущая военная мощь России — это гарантия мира на нашей планете», — отмечает Путин.
Президент вспомнил про подвиг летчика Романа Филипова, героя России, погибшего в Сирии. И сказал, что «у них» таких героев не будет никогда.
Кроме того, глава государства отдельно подчеркнул, что это не на основе советских разработок, это все современные разработки.
Президент говорит, что это далеко не все, но «на сегодня — достаточно». Министр обороны Сергей Шойгу явно доволен, судя по кадрам.
А еще лазеры — не фантастика. Президент говорит, что с прошлого года поступают лазерные комплексы, хотя говорить пока что никто ничего никому не будет. Вот.
Путин предупреждает, что все, что было показано на экранах, есть в наличии, и оно работает!
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — призывает Путин своих зарубежных партнеров. Зал зашелся в продолжительных аплодисментах.
«В результате проведенных в ходе учений экспериментов мы окончательно убедились — в недалеком будущем на вооружение российской армии будут поставлены новейшие ракетные комплексы. Таких систем вооружения в данный момент нет ни у одной страны мира», — цитирует президент доклад 2004 года.
Также президент представил новый авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Кадры эффектные, что уж.
Для некоторых видео крылатых ракет еще не выбраны названия. Президент посоветовал предложить свои варианты названий на сайте Министерства обороны России.
Путин продолжает показывать видео с ракетами. И это действительно впечатляет. Пожалуй, так много внимания стратегическому оружию России Путин во время посланий еще не посвящал.
Фоторепортаж: Путин продемонстрировал испытания комплекса "Сармат"
И есть рекорд. До этого самое продолжительное обращение Путина к Федеральному Собранию длилось 82 минуты.
Кстати, Путин утверждает, что «Сармату» никакие системы ПРО не страшны. И дальше речь будет идти только о таком типе оружия.
А теперь видео! То есть не только инфографика! Собственно, показывают ракету. Зал аплодирует.
Россия же все эти годы работала над преспективным вооружением. Например, новое поколение ракет — сейчас активно испытывается новый комплекс тяжелой межконтинентальной ракеты — «Сармат». Он придет на смену «Воеводе».
Кстати, Путин напоминает о том, о чем говорил неоднократно — что Запад неправильно оценил возможности России к возрождению своей экономики. «Все 15 лет после выхода США из договора по ПРО мы долго пытались вернуть американцев за стол переговоров», — отмечает президент. Даже в результате был подписан договор СНВ-3. Но все договоренности в рамках СНВ-3 постепенно девальвируются, потому что США наращивает количество противоракет, создают новые позиционные районы, что в конечном итоге приведет к полному обесценению ядерного потенциала России. И это все заставляет нас реагировать, естественно.
Как проходит 14-е послание Путина к парламенту в лицах — в репортаже фотокорреспондента «Газеты.Ru» Артема Сизова
Фоторепортаж: Путин обратился к парламенту в четырнадцатый раз
В тот момент, когда Путин заговорил о США и ПРО, лица присутствующих немного помрачнели.
Теперь Путин обращает особое внимание на главное в разделе «Оборона». США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО. Наряду с договором СНВ данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия. «Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор о ПРО. Все тщетно», — сетует президент.
По всему периметру России создана система противоракетной обороны. «Дырок» на границах, которые остались после распада Союза, больше нет. Это важно, подчеркивает президент.
После этого — к вызовам внешним. Точнее пока что о достижениях российских военных в Сирии, а также о перевооружении российской армии.
«Россия всегда будет страной возможностей». «Пространственное развитие, инвестиции в экологию, образование, экономику — все это призвано работать на одну стратегическую задачу — прорывное развитие России»
Госуслуги, документооборот — все в цифровую сферу. С таким предложением выступает президент. Мы согласны. «Газета.Ru» вообще давно работает онлайн.
«Рутина — то, что не позволяет нам двигаться вперед», — говорит президент о бизнесе, но, кажется, обо всех других сферах жизни — и личной, и государственной.
И снова о проверках бизнеса. «Нужно сделать так, чтобы появление контролеров на предприятиях стало исключением», — действительно, президент уже в течение долго времени говорит об этом. Отсюда же фраза — «хватит кошмарить бизнес».
Кстати, не впервые Путин говорит, что доля государства в экономике должна постепенно снижаться.
А вот и то, о чем Путин намекнул вчера. Говорит о коррупции. Говорит, что налоговый кодекс нельзя использовать для своих интересов. Конечно, вообще кодексы принимаются, чтобы он использовался в интересах государства и граждан.
134 млн тонн — это рекордный урожай за всю историю страны. За что сотрудникам АПК — большое спасибо от президента.
«В течение 6 лет мы должны удвоить объем несырьевого экспорта», — призывает Путин, и говорит, что надо снять все ограничения для компаний, которые этим занимаются.
Речь продолжается ровно час. Пока не рекорд.
Среди резервных точек для экономического роста — привлечение инвестиций и развитие среднего и малого бизнеса. Для этого нужно продолжить работать над реальностью доступности дешевых кредитов.
Кто-то в зале, к слову, конспектирует вручную слова президента. А можно, в принципе, потом онлайн «Газеты.Ru» просмотреть.
В России сформирована новая макроэкономическая реальность, говорит президент. Для нас — простых граждан — это должно обернуться ростом благосостояния.
Все это требует денег. За счет чего? Путин говорит, что нужно повысить эффективность расходов, привлекать частные деньги, сформировать чуть более понятную налоговую систему. Именно наращивание экономического потенциала страны, каждого региона, — главный источник дополнительных ресурсов. «Для этого нам нужна экономика с темпами роста — выше мировых. Это базовое условие для решение задач», — говорит Путин. И это все — главный ориентир будущего правительства.
А еще президент считает, что нужно создать упрощенную систему получения российского гражданства для молодых, образованных людей, которые могут принести пользу развитию страны.
Путин призвал в сжатые сроки преобразовать систему профессионального образования, особенно по самым необходимым для страны технологическим специальностям. И как бонус — создать условия, чтобы и иностранцы к нам приезжали учиться, и наши лучшие умы — не уезжали.
А еще нужно создавать центры, в которых будут концентрироваться научные разработки. Собственно, такие центры уже есть в Самаре, Томске, Новосибирске, Калининграде, Казани. Такие центры должны стать источником научного и технологического развития страны.
Миллиард рублей уже в этом году — на то, чтобы школьники попробовали себя заранее в настоящей работе. Это система ранней профориентации.
И немного о школах. «В классах формируется будущее страны», — считает президент. Кроме того, Путин заявил, что наше школьное образование — уже одно из лучших в мире, но останавливаться, в общем-то, не стоит.
Первым таким культурным регионом станет Владивосток!
Президент напомнил, что 2018-ый в России объявлен годом добровольца. «Именно вовлеченность людей в дела страны делает нас единым народом, способным к достижению больших целей», — отмечает Путин. И здесь важна роль культуры, подчеркивает президент. В связи с чем Путин предложил создать в регионах культиурно-образовательные центры — музеи, творческие школы, выставочные пространства и т.д.
На словах Путина про ликвидацию свалок крупным планом показали его давнего соратника и спецпредставителя по экологии Сергея Иванова. Он довольно закивал.
И тут же — проблемы с экологией. Трудно говорить о развитии системы здравоохранения, когда кто-то живет в вечном смоге, кто-то переживает выпадение черного снега, а где-то нет воды, которая соответствовала бы нормам. С 2021 года все предприятия с высокой долей риска для окружающей среды должны перейти на экологические стандарты. «Хочу, чтобы все знали — никаких переносов уже больше не будет», — отрезал глава государства.
Президент предлагает создать национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Путин говорит, что практически у каждого в стране есть знакомый или родственник, который столкнулся с этим страшным заболеванием. Наверное, это недалеко от истины.
Путин предлагает связать систему здравоохранения в единый цифровой контур, чтобы привлекать всю систему для помощи конкретному человеку.
Нужно стремиться тратить на здравоохранение 5% ВВП в 2020-ых годах. Это вдвое больше, чем сейчас.
Следующая сфера, о которой решил поговорить президент, — медицина.
«Россия должна стать не только одним из логистических узлов, но и одним из центров хранения больших данных», — полагает Путин. И плавно мы переходим к цифровизации различных сфер жизни страны.
Собственно, пока что практически все предположения «Газеты.Ru» относительно сфер, которых коснется президент, сбываются.
И — связанная тема — Арктика. «Наш арктический флот был и остается самым мощным в мире».
К слову, и региональные аэропорты тоже нужно развивать. Чтобы не надо было летать в соседний город через Москву.
Кроме того, надо заниматься и развитием транспортной инфраструктуры. К слову, мощность морских портов превысила 1 млрд тонн, что является абсолютным рекордом, даже по сравнению с показателями СССР.
Кстати о дорогах. Наказ главам регионов — чтобы дороги и их качество всегда находились в центре внимания региональных лидеров. И подспудно решить другую задачу — снизить смертность на дорогах вдвое.
Президент заявил, что в ближайшие несколько месяцев откроется автомобильное движения по Крымскому мосту.
А теперь о налогах. Налог на недвижимость. Путин говорит, что нужно уточнить механизмы расчета, потому что кадастровая стоимость существенно выше рынка. И это вполне себе конкретное поручение. Путин требует решить эту проблему в течение первого полугодия текущего года.
Путин просто напомнил, что в 2001 году по всей стране было выдано примерно 4 тыс. ипотечных кредитов. Сейчас — их гораздо больше. И даже названа конкретная ставка по ипотеке, к которой надо, с точки зрения президента, стремиться, — это 7%.
А теперь — к решению набившего оскомину квартирного вопроса. Путин говорит, что необходимо увеличить показатель количества семей, которые ежегодно улучшают свои жилищные условия (с 3 до 5 млн человек в год). Президент предлагает три принципа — рост доходов населения, снижение ставок по ипотеке и рост предложения на рынке недвиждимости.
Малые населенные пункты должны быть интегрированы в общее социальное пространство, считает президент. Что ж, с ним сложно не согласиться. И здесь же президент говорит о важности инфраструктуры.
Развитие городов должно стать движущей силой развития всей страны, подчеркивает Путин. Вообще, видимо, главным словом этого послания станет именно слово «развитие». Звучит оно очень часто.
А теперь о городской среде. О том, что нужно преобразить города — оставить их историчность, но сделать современными. «Предлагаю развернуть программу пространственного развития России и удвоить расходы на эти цели в предстоящие 6 лет», — подчеркивает президент. Кстати, такой успешный опыт уже есть — и в Москве, и в Казани, и в ряде других городов.
Путин считает, что Россия должна стремиться к тому, чтобы войти в «клуб 80+» — то есть список стран, в которых продолжительность жизни больше 80 лет. При этом старость должна быть качественной и активной.
И теперь очень сложная задача — повысить ВВП на душу населения в полтора раза, а сама наша страна должна войти в топ-5 самых крупных экономик мира. Тоже явно задача не на самое ближайшее время.
Поддержка пожилых людей — это нравственный долг политиков, считает Путин. Необходимо увеличить размеры пенсий и обеспечить их ежегодную индексацию выше темпов инфляции. И важно — повышение качества социального обслуживания пожилых людей. Но это уже задача будущего нового правительства, подчеркивает президент.
К слову, Путин то и дело покашливает. Напомним, недавно прошла информация, что он простудился. Видимо, кашель еще напоминает о себе.
А теперь и столбики с численностью работоспособного населения. Ранее презентаций в посланиях не было. А камера тем временем показывает Сергея Кириенко
Еще одним серьезным ограничением для экономического роста Путин видит сокращение численности трудоспособного населения. Для этого необходимо продолжить поддерживать программы демографического роста. Уже с 1 января, кстати, введен ряд мер поддержки рождаемости — это и пособия, и низкие ставки по ипотеке и ряд других.
Теперь понятно, зачем был нужен Манеж. На экране появился график рождаемости по годам.
Президент говорит о приоритетах развития. Ключевой — благополучие граждан и достаток российских семей. Путин говорит, что «бедность вновь подросла» из-за последнего экономического кризиса. «Даже работающие люди живут очень скромно», — говорит президент. А некоторые эксперты говорили, что слово «бедность» не прозвучит...
Обеспечить уверенный долгсрочный рост реальных доходов граждан — вот главный приоритет развития страны. А помощь должна быть адресной и конкретной, считает Путин.
Путин считает, что мы должны укреплять демократические институты. «Мы обязаны сконцентрировать все ресурсы, все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного результативного труда. Не сделаем этого — не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны. Отставание — вот наш враг», — подчеркивает президент.
«Отставание неизбежно ведет к размыванию человеческого потенциала, а в конечном итоге — к утрате суверенитета страны». Изменения в мире носят цивилизационный характер, говорит президент, и Россия готова дать на эти вызовы ответ.
«Кто бы ни был избран президентом, каждый гражданин России должен прочувствовать и понять, что происходит в мире и какие вызовы стоят перед нами», — подчеркивает Путин, отмечая, что необходимо использовать «технологическую волну».
И, действительно, как и писала «Газета.Ru», Путин рассказывает о необходимых условиях для «прорывного развития для долгосрочного роста». И здесь модернизация экономики, инфраструктуры и государственного управления.
Президент говорит о сложном федеративном устройстве и испытаниях, которые исторически выпали на нашу страну. «Устойчивость — основа, но не гарантия дальнейшего развития», — говорит президент. А на фоне — карта России, как будто подкрепляет слова президента.
Послание носит особый, рубежный характер, когда значимость выбора и каждого шага и поступка важны. «Они определяют судьбу страны на десятилетия вперед», — предваряет свое выступление Путин.
«Именно в такие поворотные моменты Россия не раз доказывала свою способность к развитию, к обновлению. Осваивала земли, строила города, покоряла космос, совершала грандиозные открытия».
Владимир Путин занял место за трибуной. Началось!
В зале находятся не только парламентарии, но и члены правительства, главы регионов, патриарх Кирилл и другие российские политики и общественные деятели.
Диктор в Манеже просит занять всех присутствующих свои места и отключить мобильные телефоны. До начала выступления президента остаются считанные минуты.
Послание Путина начнется уже через пять минут. Более 1000 гостей будут слушать речь президента в Манеже.
Кстати, сегодня, 1 марта, начало амнистии капиталов. Об этом Владимир Путин говорил именно в послании еще в 2014 году.
Послание президента Федеральному Собранию — не столь продолжительное по времени мероприятие, в отличие от, например, «Большой пресс-конференции» или «Прямой линии с президентом». По структуре своей это монолог, в котором глава государства тезисно останавливается на политически и экономически важных аспектах. Самое продолжительное обращение было в 2012 году — тогда речь заняла 82 минуты. Самые короткие были в 2000, 2004 и 2005 годах — тогда Путин уложился в 47-48 минут.
Сколько времени займет послание в этом году, — посмотрим.
В послании 2016 года много внимания было уделено экономике. Например, ускорение роста, изменения в налоговой системе, обеспечение устойчивости бюджета, цифровая экономика, диверсификация ОПК и другие. Многие из тезисов в итоге вылились в конкретные предложения.
Текст послания готовится несколько месяцев, однако его содержание никому не известно. Исключением стал лишь 2010 год, когда на тот момент президент России Дмитрий Медведев опубликовал статью «Россия, вперед!», где предлагал обсудить основные тезисы своего будущего послания.
Ожиданий от нынешнего послания достаточно много.
О том, какие, с точки зрения экспертов, темы может затронуть президент, «Газета.Ru» писала накануне.
Среди журналистов — много представителей иностранных изданий. Все с нетерпением ждут президента России.
К слову, в этом году послание президента впервые будет сопровождаться инфографикой. На само мероприятие аккредитовались 705 журналистов, среди которых, разумеется, есть и наши коллеги. В прошлом году послание Путина воочию слушали 616 представителей СМИ.
Послание к Федеральному Собранию стало ежегодной практикой после принятия Конституции в 1993 году. Кстати, в основном законе нашей страны в статье 84 закреплено, что президент «обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства».
Однако послание не имеет прямого юридического действия, а закон не определяет, как Федеральное Собрание должно отвечать президенту.
При этом само послание является важным событием, поскольку президент говорит о видении стратегического развития России. Здесь затрагиваются и политические, и экономические, и идеологические аспекты жизни нашего общества. Логично, что общие направления потом преобразуются в конкретные законодательные предложения.
Кстати, до 1996 года Борис Ельцин в своих посланиях говорил о необходимости укрепить новую государственную власть. А уже в 1996 году заявил, что «новое здание российской государственности» построено, но теперь необходимо сдерживать инфляцию». Целевой показатель, который обозначил Ельцин, — 25%. А после — был и год политической стабильности (таковым первый российский президент в 1997 году назвал 1998-ой), а уже спустя год говорил о «тяжелом шоке второй половины» года.
Вообще послание к парламенту — довольно традиционная форма общения законодательной и исполнительной власти. Такая форма в различных ее вариантах есть во многих странах мира. Например, в Великобритании монарх обращается к парламенту с «тронной речью», президент США к конгрессу — с посланием «О положении страны». В нашей стране впервые с посланием — к существовавшему на тот момент — Верховному Совету СССР обратился первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев в 1990 году. Потом Борис Ельцин несколько раз обращался к народным избранникам.
Хотя Путин еще не начал говорить, мы уже можем отметить одну необычность сегодняшнего послания. Традиционно президент обращается к депутатам и сенаторам в Кремле. Однако на этот раз его обращения ждут в Манеже. Сделать это решено в том числе для того, чтобы немного расширить его аудиторию. Говорят, сегодня послушать главу государства придет большое количество общественности. Впрочем, и в Кремле на послание традиционно собираются не только парламентарии. На подобные мероприятия и раньше приглашались ряд губернаторов и экспертов.
Слова президента воспринимаются как команда к действию. В нижней палате парламента уже решили, что сразу посла послания пройдет Совет Думы, чтобы начать работу по его реализации.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru».
Сегодня президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию со своим ежегодным посланием. Мероприятие традиционно проводится в конце декабря, однако в 2017 году глава государства неожиданно сдвинул его немного вперед. Поэтому прошлый год формально остался без послания, хотя нарушения закона в этом нет, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Мы будем слушать Владимира Путина и рассказывать вам о самых важных тезисах его речи.