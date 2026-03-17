«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на ответный матч Кубка России

«Краснодар» и ЦСКА назвали составы на матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России
«Краснодар» и московский ЦСКА назвали стартовые составы на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Пальцев, Оласа, Аугусто, Кривцов, Са, Сперцян, Батчи, Кордоба.

ЦСКА: Тороп, Мойзес, Гаич, Виктор, Рейс, Баринов, Кисляк, Обляков, Глебов, Круговой, Лусиано Гонду.

Встреча состоится в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой назначен Инал Танашев.

Первая встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Счет на 22-й минуте открыл нигерийский нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан, для которого этот матч стал первым в стартовом составе после длительного восстановления от травмы. ЦСКА отыгрался во втором тайме: на 54-й минуте Кирилл Глебов сравнял результат, на 68-й Данила Круговой вывел армейцев вперед, а на третьей добавленной минуте Матеус Алвес установил окончательный счет.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России.

Ранее стало известно о бурном праздновании «Спартака» после победного матча.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!