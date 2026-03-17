Бывший игрок сборной отметил прогресс клуба российского вратаря в Лиге чемпионов

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об успехе норвежского «Буде-Глимта», за который играет российский голкипер Никита Хайкин, в Лиге чемпионов.

«Буде-Глимт» действительно преподнес такой сюрприз! Но мы увидели, что это не просто случайность, а там у команды очень хорошее физическое состояние. Команда слаженно играет тактически. Они забили дома «Спортингу» три, а могло быть и гораздо больше на самом деле. Норвежская команда действительно очень радует: без больших финансов она проявляет себя в Лиге чемпионов достаточно уверенно!»

«Буде-Глимт» смог пробиться в раунд плей-офф Лиги чемпионов, одержав ряд важных побед над грандами европейского футбола. На групповой стадии норвежцы одолели английский «Манчестер Сити» (3:1) и испанский «Атлетико» (2:1), затем в первом раунде плей-офф дважды обыграли итальянский «Интер» (3:1 и 2:1), а в первом матче 1/8 финала разгромили на своем поле португальский «Спортинг» (3:0).

