Как повысить скорость чтения вдвое: 5 эффективных техник

Что такое скорочтение, как оно работает, в чем его польза, эффективные методы и советы

В условиях интенсивного информационного потока скорочтение становится важным навыком. Оно позволяет значительно увеличить скорость восприятия текста, сохраняя при этом понимание прочитанного и способность к его анализу. Что такое скорочтение, какие принципы лежат в его основе и как научиться читать быстрее и эффективнее — в материале «Газеты.Ru».

Что такое скорочтение

Скорочтение — это совокупность методов и тренировок, направленных на ускорение процесса восприятия текста. Главная цель этого навыка — не только быстрее пробегать глазами по строкам, но и эффективно извлекать информацию, сохраняя понимание и способность анализировать прочитанное.

Средняя скорость чтения взрослого человека — 200–250 слов в минуту. При систематической тренировке этот показатель можно увеличить в два, а иногда и в три раза.

Интерес к скорочтению возник во второй половине XX века, когда ученые стали изучать особенности зрительного восприятия текста и механизмы обработки информации мозгом. Результаты этих исследований легли в основу многих современных методик, которые используются в образовательных программах и на курсах по личной эффективности.

Кстати Писатель Максим Горький обладал феноменальной способностью к скорочтению. По свидетельствам современников, он мог целиком прочитать свежий журнал всего за несколько минут. Схватив издание, он просто скользил взглядом по страницам сверху вниз и, закончив, тут же закрывал его. Однажды Горького вызвали на спор, и результат поразил всех присутствующих. Он не только дословно помнил все прочитанные истории, но и мог дать им критическую оценку. Его же оппонент с трудом воспроизвел лишь отдельные детали текста.

В беседе с «Газетой.Ru» логопед Виолетта Корчажникова рассказала, что скорочтение — это комплексный навык, который перестраивает работу мозга и дает массу преимуществ:

* Экономия времени. Вы сможете обрабатывать в 2-3 раза больший объем данных за те же минуты.

* Развитие памяти и концентрации. Чтобы читать быстро и с пониманием, мозгу приходится быть максимально сконцентрированным. Он перестает «витать в облаках». Регулярная тренировка по запоминанию ключевых идей, фактов и цифр прекрасно развивает оперативную и долговременную память.

* Улучшение понимания и усвоения материала. Парадокс, но при правильном подходе скорочтение повышает качество понимания, а не снижает его. Почему? Потому что мы учимся видеть текст целиком, улавливать логические связи, а не «продираться» через каждое слово, теряя общую нить.

* Снижение утомляемости. Медленное, «послоговое» чтение очень энергозатратно для мозга. Он быстро устает, внимание рассеивается. Техники скорочтения делают процесс более ритмичным и плавным, что требует меньше усилий.

* Расширение кругозора. Когда чтение перестает быть мучительным и долгим процессом, человеку становится проще и интереснее изучать новые темы, читать больше книг, статей, документов. Это напрямую влияет на его профессиональный и личностный рост.

«Для детей, у которых есть логопедические проблемы, например, трудности с артикуляцией, которые переносятся на внутреннее проговаривание при чтении, освоение элементов скорочтения (подавление артикуляции, работа с полем зрения) может стать настоящим прорывом, поскольку оно помогает уйти от привычных барьеров», — отдельно подчеркнула эксперт.

Основные принципы скорочтения

Освоение скорочтения невозможно без понимания базовых принципов, на которых строится этот навык. В первую очередь речь идет о перестройке привычного способа чтения, который большинство людей усваивает еще в школе.

Субвокализация. Одним из главных препятствий на пути к быстрому чтению считается внутреннее проговаривание текста. Когда человек читает, он часто мысленно озвучивает каждое слово. Этот процесс называется субвокализацией. Именно она существенно замедляет чтение, поскольку скорость внутренней речи ограничена естественными возможностями артикуляции.

Для повышения скорости чтения важно научиться воспринимать текст не через внутреннюю речь, а через зрительное восприятие. Читатель начинает воспринимать слова и даже целые фразы как визуальные образы, не проговаривая их. Постепенно мозг привыкает обрабатывать информацию быстрее, чем это происходит при обычном чтении.

Развитие периферического зрения. Второй ключевой принцип связан с развитием периферического зрения. Большинство людей читает текст, фокусируясь на каждом слове отдельно. Однако при тренировке можно научиться охватывать взглядом сразу несколько слов или даже целую строку. Это позволяет значительно ускорить процесс, поскольку количество остановок взгляда на странице сокращается.

Понимание структуры текста. Не менее важным элементом является понимание структуры текста. Быстрое чтение невозможно без умения выделять ключевые мысли, логические блоки и смысловые акценты. Читатель, владеющий техникой скорочтения, умеет быстро определять главную идею абзаца, находить важные факты и игнорировать второстепенные детали.

Подготовка к обучению скорочтению

Перед тем как приступать к тренировке навыков скорочтения, важно провести определенную подготовку. Этот этап помогает оценить исходный уровень чтения и сформировать реалистичные ожидания от обучения.

Первым шагом становится измерение текущей скорости чтения. Сделать это достаточно просто: необходимо взять текст известного объема, засечь одну минуту и подсчитать количество прочитанных слов. Такой тест позволяет понять, с какой скоростью человек работает с информацией в обычном режиме.

Следующим этапом является постановка целей. Скорочтение может использоваться для разных задач: учебы, профессиональной деятельности, подготовки к экзаменам или просто для более эффективного чтения книг. Четко сформулированная цель помогает выбрать подходящие упражнения и поддерживать мотивацию в процессе обучения.

Не менее важным условием является создание комфортной среды для чтения. Внешние отвлекающие факторы — шум, уведомления на телефоне, яркий свет — могут значительно снижать концентрацию. Для тренировок лучше выбирать спокойное место, где можно сосредоточиться на тексте и упражнениях.

Также полезно заранее определить время для регулярных занятий. Навык скорочтения формируется постепенно, поэтому важна систематическая практика.

Даже 15–20 минут ежедневных тренировок могут дать заметный результат уже через несколько недель.

Техники скорочтения

Существует множество техник, позволяющих ускорить чтение. Некоторые из них используются в академических программах обучения, другие появились в рамках тренингов по развитию личной эффективности. Логопед выделила топ-5 наиболее простых, но при этом эффективных способов освоить скорочтение и прокачать свои навыки.

1. Работа с периферическим зрением (техника «Широкого поля зрения»).

Большинство читает, фокусируясь на одном-двух словах, делая много мелких скачков (саккад). Задача — научиться охватывать взглядом целые блоки слов или даже строки.

Упражнение: Возьмите книгу с широкими колонками текста. Сконцентрируйтесь на центре строки и старайтесь, не двигая глазами влево-вправо, прочитать начало и конец строки. Можно рисовать вертикальную линию по центру страницы и скользить взглядом сверху вниз, «растягивая» фокус в стороны.

2. Подавление внутреннего артикуляции (проговаривания текста про себя).

Это главный тормоз. Мы привыкли мысленно «бубнить» каждое слово со скоростью разговорной речи (около 150 слов/мин.), хотя мозг может воспринимать информацию гораздо быстрее.

Упражнение: Читайте, одновременно выстукивая карандашом или рукой сложный ритм. Мозгу придется распределять ресурсы, и на внутреннее проговаривание их просто не хватит. Также можно считать про себя «раз-два-три-четыре» или напевать мелодию.

3. Использование метронома или указателя.

Глазам нужен проводник, чтобы двигаться плавно и не возвращаться назад (регрессия), а метроном в этом случае поможет держать заданный темп, не замедляясь и не ускоряясь.

Упражнение: Водите по строке кончиком карандаша, пальцем или ручкой чуть быстрее, чем вам комфортно. Глаза будут невольно следить за указателем. Это устраняет регрессии и задает постоянный темп, который можно постепенно увеличивать.

4. Тренировка на таблицах Шульте.

Классическое и эффективное упражнение для развития периферического зрения, концентрации и скорости восприятия информации.

Упражнение: Сконцентрируйтесь на центре квадрата 5x5 с числами. Задача — найти взглядом все числа по порядку (от 1 до 25), используя в первую очередь периферическое зрение.

5. Техника предпросмотра (или «Предчтение»).

Скорочтение — это не просто быстрое чтение, это умение стратегически подходить к тексту.

Упражнение: Перед глубоким чтением потратьте 1-2 минуты на то, чтобы бегло просмотреть материал: прочитайте заголовки, подзаголовки, выделенный жирный шрифт, первые предложения абзацев, выводы. Создайте в голове «каркас» текста. Когда вы потом начнете читать быстро, вашему мозгу будет проще структурировать информацию.

Совет от логопеда Начинайте с простого. Возьмите интересную и несложную книгу и практикуйтесь каждый день. Не гонитесь за скоростью, сначала добейтесь понимания. Скорость придет сама собой как следствие освоения этих техник.

Как развить навык на практике

Как и любой другой навык, скорочтение требует регулярной практики. Одним из самых эффективных методов считается чтение с использованием таймера. Читатель устанавливает определенный временной промежуток — например, пять или десять минут — и старается прочитать как можно больше текста, сохраняя понимание содержания.

Еще одним важным элементом обучения является фиксация прогресса. Записывая результаты тренировок, человек может отслеживать изменения скорости чтения и уровня понимания текста. Это помогает увидеть реальные достижения и скорректировать программу занятий.

Самооценка также играет важную роль в развитии навыка. После прочтения текста полезно задавать себе вопросы о его содержании. Если читатель может пересказать основные идеи и аргументы, значит, скорость чтения увеличивается без потери качества восприятия.

Цифровые инструменты для обучения скорочтению Современные технологии значительно расширили возможности для обучения. Сегодня существует множество приложений и онлайн-сервисов, которые помогают тренировать скорость чтения. • Мобильные приложения — например, Spreeder, ReadQuick, «Скорочтение». Они часто используют технологию Rapid Serial Visual Presentation (RSVP) — слова появляются на экране последовательно с заданной скоростью. Это помогает сократить движение глаз и сосредоточиться на восприятии. • Онлайн-курсы и платформы. Они предлагают структурированные программы с теорией, практикой и тестами. • Электронные книги и браузерные расширения. Некоторые ридеры и расширения для браузера (например, Reedy) интегрируют функции быстрого показа текста, позволяя тренироваться прямо во время чтения. Цифровые инструменты особенно полезны для самостоятельного обучения, позволяя тренироваться в удобное время.

Скорочтение для разных жанров

Важно понимать, что скорочтение применяется по-разному в зависимости от типа текста. Одни жанры допускают более быстрое чтение, тогда как другие требуют внимательного анализа.

Художественная литература часто читается медленнее, поскольку важную роль играют стиль автора, атмосфера и эмоциональное восприятие текста. В таких случаях скорочтение может использоваться лишь частично — например, для быстрого прохождения описательных фрагментов.

Научные и деловые тексты хорошо подходят для применения техник быстрого чтения. В них обычно четко структурирована информация, присутствуют заголовки, подзаголовки и логические блоки. Это облегчает поиск ключевых идей и ускоряет работу с материалом.

Материалы в интернете. В сети информация часто представлена фрагментарно: статьи содержат ссылки, иллюстрации, списки и выделенные цитаты. Умение быстро анализировать такие материалы становится важным навыком в условиях постоянного информационного потока.